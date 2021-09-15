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Muğla Cup Four Cross Eliminatör 2021 ve Bodrum Enduro MTB Yarışları'na doğru

15.09.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye, Marmaris ve Bodrum'da yapılacak yarışlar öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi

Muğla Cup Four Cross Eliminatör 2021 ve Bodrum Enduro MTB Yarışları, Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kütür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve yerel yönetimlerin desteğiyle Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübünce (BODASK) düzenlenecek yarışmalar öncesi, ilçedeki bir otelde basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert, etkinliğin Türkiye'de ilk defa yapılacağını söyledi.

Federasyon olarak projeden büyük heyecan duyduklarını belirten Cömert, "Ben bu yarışmayı Monte Carlo'nun şehir içinde yapılan (Formula 1) yarışına benzetiyorum. Bodrum'un muhteşem bir kırsalı var. İnsanlar artık aileleriyle bisiklet sürecekleri şehirleri tercih ediyorlar. Bisiklet turizmi alternatif turizm açısından önem arz ediyor. Üç etaptan oluşan büyük bir organizasyon." diye konuştu.

BODASK Başkanı Ali Sonay da bisiklet sporunu gençlere sevdirmeyi amaçladıklarını ve başarılı sporcular çıkarmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bu organizasyonunun ardından 5-7 Kasım'da Bodrum'da enduro Yarışları yapacağız." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Ekim-Kasım'da bu tür organizasyonların yapılmasının ilçenin alternatif turizmine önemli katkı sağladığına değindi.

Bisikletin insanlar için önemli bir araç olduğuna dikkati çeken Aras, "Bisiklet insanların bağlı olduğu, aşkla, sevgiyle yaklaştığı bir araç. Bisiklet seven artık onu bir parçası gibi görüyor. Bisikletin bu ruhla Bodrum'la özdeşleşmesi çok güzel. Bisiklet Bodrum için de çok önemli bir ulaşım aracı. Biz belediye olarak bu tür organizasyonlara önem vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

29 Eylül'de Fethiye, 31 Eylül'de Marmaris, 2 Kasım'da da Bodrum'da yapılacak organizasyonda yarışmacılar, dağ bisikletleriyle şehir içinde yarış gerçekleştirecek.

Muğla Cup Four Cross Eliminatör 2021 ve Bodrum Enduro MTB Yarışları'na doğru

- Fethiye, Marmaris ve Bodrum'da yapılacak yarışlar öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi

Muğla Cup Four Cross Eliminatör 2021 ve Bodrum Enduro MTB Yarışları'na doğru

Muğla Cup Four Cross Eliminatör 2021 ve Bodrum Enduro MTB Yarışları'na doğru

Muğla Cup Four Cross Eliminatör 2021 ve Bodrum Enduro MTB Yarışları'na doğru

Muğla Cup Four Cross Eliminatör 2021 ve Bodrum Enduro MTB Yarışları'na doğru

Muğla Cup Four Cross Eliminatör 2021 ve Bodrum Enduro MTB Yarışları'na doğru

Muğla Cup Four Cross Eliminatör 2021 ve Bodrum Enduro MTB Yarışları'na doğru

Muğla Cup Four Cross Eliminatör 2021 ve Bodrum Enduro MTB Yarışları'na doğru

Muğla Cup Four Cross Eliminatör 2021 ve Bodrum Enduro MTB Yarışları'na doğru
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