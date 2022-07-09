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Muğla'da bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı

09.07.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı

Muğla ve turistik ilçelerinde, Kurban Bayramı dolayısıyla oluşan yoğunluğa karşı polis ekiplerince trafik ve yol güvenliği için alınan tedbirler sürüyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla vatandaşların ilgi gösterdiği güney Ege'nin turistik bölgeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ile bu ilçelere giden yollarda trafik denetimleri artırıldı.

Çok sayıda vatandaşın tatilini geçirmek için geldiği kıyı kesimlerinde artan trafik nedeniyle Muğla'da Gökova Bölge Trafik ekipleri, sabah saatlerinden itibaren turistik ilçelere giden kara yollarında sürücülerin yol güvenliği için uygulama yapıyor.

Polis ekipleri, farkındalığı artırmak amacıyla yürütülen emniyet kemeri uygulamasında seyir halindeki vatandaşlara trafik kuralları ve emniyet kemerinin kullanımının önemine ilişkin bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı.

Menteşe ilçesinde de ekipler, uygulama noktalarında durdurdukları araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayarak, trafikte emniyet kemeri kullanmaları, cep telefonuyla konuşmamaları uyarısında bulundu.

Muğla Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünce Kurban Bayramı'nın birinci gününde "Her şey yolunda bayram yolunda" mottosuyla araç sürücülerine uyarılarda bulunularak, araçlardaki çocuklara "kanka polis" maskotlarıyla çeşitli hediyeler verildi.

Muğla'da bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı

Muğla'da bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı

Muğla'da bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı

Muğla'da bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı

Muğla'da bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı

Muğla'da bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı

Muğla'da bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı

Muğla'da bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı

Muğla'da bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı

Muğla'da bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı

Muğla'da bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı

Muğla'da bayram yoğunluğu yaşanan güzergahlarda trafik denetimi artırıldı

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:03
Sabah
05:47
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:36
Yatsı
22:13
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

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