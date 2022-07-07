Yangın nedeniyle 2 bin saman, 400 yonca balyası ile 5 ton buğday, 90 yem çuvalı ve çiftlik içindeki süt sağım borularının zarar gördüğü belirtildi.

Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın hasara neden oldu.

Muğla'da bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

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