YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da hasat edilen kekik, adaçayı ve harnup ihaleyle satıldı

Muğla'da hasat edilen kekik, adaçayı ve harnup ihaleyle satıldı

08.08.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da hasat edilen kekik, adaçayı ve harnup ihaleyle satıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde dağlardan toplanan kekik, adaçayı ve harnubun ihaleyle satışı yapıldı.

Gökbel Mahallesi'nin dağlık alanlarında organik olarak yetişen kekik, adaçayı ile harnup toplayan vatandaşlar, topladıkları ürünleri S.S. Gökbel Köyü Tarımsal Amaçlı Köy Kalkındırma Kooperatifinin yaptığı ihaleyi alan firma yetkililerine teslim etti.

Kooperatif Başkanı Hüseyin Aydemir, ürünlerin ihale usulüyle satıldığını, böylelikle hem köylünün faydalandığını hem de devlete vergi ödendiğini söyledi.

Ürünlerin doğallığıyla tüccarların ilgisini çektiğini ifade eden Aydemir, "İlacı, gübresi olmadığı için çevrede özellikle aranıyor ve tüccarlar her yıl en iyi fiyat veriyor. İzmir ve Denizli'deki fabrikalarda işleniyor ve dış ülkeye ihraç ediliyor." dedi.

Gökbel Mahallesinden Mehmet Aslanpay da orman ve dağlardan toplanan ürünlerin köylüye ek gelir sağladığını ve geçim kaynağı olduğunu kaydetti.

Muğla'da hasat edilen kekik, adaçayı ve harnup ihaleyle satıldı

Muğla'da hasat edilen kekik, adaçayı ve harnup ihaleyle satıldı

Muğla'da hasat edilen kekik, adaçayı ve harnup ihaleyle satıldı

Muğla'da hasat edilen kekik, adaçayı ve harnup ihaleyle satıldı

Muğla'da hasat edilen kekik, adaçayı ve harnup ihaleyle satıldı

Muğla'da hasat edilen kekik, adaçayı ve harnup ihaleyle satıldı

Muğla'da hasat edilen kekik, adaçayı ve harnup ihaleyle satıldı

Muğla'da hasat edilen kekik, adaçayı ve harnup ihaleyle satıldı

Muğla'da hasat edilen kekik, adaçayı ve harnup ihaleyle satıldı

Muğla'da hasat edilen kekik, adaçayı ve harnup ihaleyle satıldı

Muğla'da hasat edilen kekik, adaçayı ve harnup ihaleyle satıldı

Muğla'da hasat edilen kekik, adaçayı ve harnup ihaleyle satıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:10
Öğle
13:17
İkindi
17:04
Akşam
20:15
Yatsı
21:41
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Bakın kiminle nişanlandı

Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Bakın kiminle nişanlandı

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.