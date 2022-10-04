YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da jandarma ekipleri arama kurtarma köpeğiyle öğrencilere gösteri yaptı

Muğla'da jandarma ekipleri arama kurtarma köpeğiyle öğrencilere gösteri yaptı

04.10.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da jandarma ekipleri arama kurtarma köpeğiyle öğrencilere gösteri yaptı

Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı personelince, öğrencilerde sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

"4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla Ula İlçesi Turgut İlköğretim okulunda İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi "Bir gün değil, her gün" mottosuyla program yaptı.

Etkinlikte öğrencilere doğa ve hayvanların korunmasıyla ilgili bilgi verildi.

Okul bahçesinde Jandarma arama kurtarma köpeği "Safar" öğrencilere gösteri sundu.

Arama kurtarma köpeğinin gösterisini ilgiyle izleyen öğrenciler program sonunda fotoğraf çektirirken çeşitli hediyeler verildi.

Akyaka ve Gökova mahallelerinde ise mahalle muhtarı ve gönüllü vatandaşların katılımı ile sokak hayvanları ve Azmak nehrinde bulunan ördeklerin besleme noktalarına mama ve yem bırakıldı.

Program kapsamında bölgede bulunan yerli ve yabancı turistlere broşürler dağıtılarak "Haydi" uygulaması ve kullanımı hakkında bilgi verildi.

Muğla'da jandarma ekipleri arama kurtarma köpeğiyle öğrencilere gösteri yaptı

Muğla'da jandarma ekipleri arama kurtarma köpeğiyle öğrencilere gösteri yaptı

Muğla'da jandarma ekipleri arama kurtarma köpeğiyle öğrencilere gösteri yaptı

Muğla'da jandarma ekipleri arama kurtarma köpeğiyle öğrencilere gösteri yaptı

Muğla'da jandarma ekipleri arama kurtarma köpeğiyle öğrencilere gösteri yaptı

Muğla'da jandarma ekipleri arama kurtarma köpeğiyle öğrencilere gösteri yaptı

Muğla'da jandarma ekipleri arama kurtarma köpeğiyle öğrencilere gösteri yaptı

Muğla'da jandarma ekipleri arama kurtarma köpeğiyle öğrencilere gösteri yaptı

Muğla'da jandarma ekipleri arama kurtarma köpeğiyle öğrencilere gösteri yaptı

Muğla'da jandarma ekipleri arama kurtarma köpeğiyle öğrencilere gösteri yaptı

Muğla'da jandarma ekipleri arama kurtarma köpeğiyle öğrencilere gösteri yaptı

Muğla'da jandarma ekipleri arama kurtarma köpeğiyle öğrencilere gösteri yaptı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla gösteri jandarma sokak hayvanları

Muğla Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
05:38
Sabah
06:57
Öğle
13:00
İkindi
16:18
Akşam
18:54
Yatsı
20:08
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.