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Muğla'da mermer ocağında Herakles'e ait olduğu düşünülen kabartma bulundu

22.09.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabartmayı bulan Recep Aşık: - "Daha önce kayıtlarda olmayan bir eseri bulmanın mutluluğunu yaşıyorum"

Muğla'nın Milas ilçesindeki antik mermer ocağında sosyal medya videosu çekmek için yüzey araştırması yapan bir gezgin tarafından keşfedilen ve Herakles'e (Herkül) ait olduğu değerlendirilen kabartmayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlçede yaşayan Recep Aşık, izlediği bir belgeselden esinlenerek antik mermer ocaklarının bulunduğu dağlık alanda sosyal medyada kullanmak amacıyla video çekmeye karar verdi.

Aşık, video hazırlamak için yaptığı araştırmalarda Karya Kralı Hekatomnos'un bölgede yaşadığı bilgisine ulaştı. Kaynaklardan ilçedeki Sodra Dağı'nda antik mermer ocaklarının olduğunu öğrenen Aşık, görüntü çekmek için bölgeye gezi düzenledi.

Mermer yüzeyinde kabartma fark eden ve görüntüleyen Aşık, durumu Milas Müze Müdürlüğüne bildirdi. Herakles'e ait olduğu ve yaklaşık 2 bin yıl önce yapıldığı değerlendirilen kabartmayla ilgili bölgede inceleme başlatıldı.

Aşık, AA muhabirine, sosyal medyada takipçileriyle paylaşmak için arkeoloji, tarih, doğa, çevre alanlarında videolar hazırladığını söyledi.

Amacının Karya Kralı Hekatomnos'a ait bir iz bulmak olduğunu belirten Aşık, şöyle devam etti:

"Hekatomnos'un kabartmalarının, heykellerinin Gümüşkesen Anıtı'na, Euromos Antik Kenti'ne taşınan beyaz mermerlerin nerede çıkarıldığını merak ettim ve onları aramaya koyuldum. Madenleri ararken böyle taş üzerine oyulmuş bir kabartma fark ettim. Müze yetkililerine haber verdim. Müze yetkilileri, yaptıkları incelemede bu kabartmanın 2 bin yıllık olduğunu ve genellikle mermer ocaklarında koruma görevi gördüğüne inanılan, mitolojide kahraman olarak anılan Herakles'e ait olabileceğini söylüyorlar. Daha önce kayıtlarda olmayan bir eseri bulmanın mutluluğunu yaşıyorum."

Bölgede inceleme yapan Milas Müze Müdürlüğü yetkilileri, Herakles heykeli olduğunu düşündükleri kabartma ve etrafında inceleme yaparak, alanın arkeolojik SİT alanı ilan edilmesi için çalışma başlattı.

Muğla'da mermer ocağında Herakles'e ait olduğu düşünülen kabartma bulundu

- Kabartmayı bulan Recep Aşık: - "Daha önce kayıtlarda olmayan bir eseri bulmanın mutluluğunu yaşıyorum"

Muğla'da mermer ocağında Herakles'e ait olduğu düşünülen kabartma bulundu

Muğla'da mermer ocağında Herakles'e ait olduğu düşünülen kabartma bulundu

Muğla'da mermer ocağında Herakles'e ait olduğu düşünülen kabartma bulundu

Muğla'da mermer ocağında Herakles'e ait olduğu düşünülen kabartma bulundu

Muğla'da mermer ocağında Herakles'e ait olduğu düşünülen kabartma bulundu

Muğla'da mermer ocağında Herakles'e ait olduğu düşünülen kabartma bulundu

Muğla'da mermer ocağında Herakles'e ait olduğu düşünülen kabartma bulundu

Muğla'da mermer ocağında Herakles'e ait olduğu düşünülen kabartma bulundu

Muğla'da mermer ocağında Herakles'e ait olduğu düşünülen kabartma bulundu

Muğla'da mermer ocağında Herakles'e ait olduğu düşünülen kabartma bulundu

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milas Arkeoloji Muğla tarihi eser Taş ocağı keşif

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