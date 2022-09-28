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Muğla'daki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

28.09.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'daki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilmeyen 09 N 1518 plakalı kamyonet ile 70 ABG 684 plakalı otomobil, Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde çarpıştı.

Kazaya karışan araçlara iki otomobil daha çarptı. Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçlardan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

- Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Mehmet D'nin kullandığı 48 AAG 820 plakalı motosiklet ile M.A.T. idaresindeki 34 FNT 897 plakalı otomobil, Kızılağaç-Yalıçiftlik yolunda çarpıştı.

Yola savrulan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Muğla'daki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Muğla'daki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Muğla'daki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Muğla'daki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Muğla'daki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Muğla'daki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Muğla'daki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Muğla'daki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Muğla'daki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Muğla'daki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Muğla'daki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Muğla'daki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

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trafik kazası Muğla Bodrum kaza motosiklet kazası torba

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