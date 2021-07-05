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Murat Övüç'ten Fettah Can'a ağza alınmayacak sözler: 'O ıslak odunu var ya...'

05.07.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, geçtiğimiz günlerde otomobil içerisinde küfüler ederek rastgele ateş açtığı görüntüler büyük tepki görmüştü. O görüntüleri izleyen ünlü şarkıcı Fettah Can ise 'sabahtan akşama kadar ıslak odun lazım' sözleriyle tepki göstermişti. Övüç, Fettah Can'dan gelen tepkiye açtı ağzı yumdu gözünü...

İnstagrama attığı videolar ile büyük bir kitle tarafından tanınan Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde oğlu Burakcan Övüç'ün araç içinde rastgele ateş açtığı görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Övüç ise oğlunu, “Görüntüler eski. Bunu düşmanlarımız yaptı” diye savunurken, oğlu için yorum yapan şarkıcı Fettah Can'a ağza alınmayacak sözler savurdu. Övüç, Can'a : 'O ıslak odunu var ya...' ifadelerini kullanmasıyla dikkat çekti.

Murat Övüç Fettah Can'a ateş püskürdü!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, geçtiğimiz günlerde araç içerisinde küfürler ederek havaya rastgele ateş açması, büyük tepki görmüştü.
Burakcan Övüç'ün önce paylaşıp, sonra sildiği videodaki görüntülerin ardından sosyal medyada tepkiler büyürken 21 yaşındaki Övüç Silivri'de yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan tepki verenler içinde şarkıcı Fettah Can'da yer aldı. Murat Övüç ise oğlunun ortaya çıkan bu görüntüleri 'eski bunlar, gençlik' hatasıydı sözleriyle ört pas etmeye çalıştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Övüç, “İki yıl önceki görüntüyü tekrar önümüze getirdiler. Düşmanlarımız yaptı" ifadelerini kullarak dikkat çekti.
Öte yandan ünlü şarkıcı Fettah Can ise izlediği görüntüleri sosyal medya hesabından alıntılayarak 'Sabahtan akşama kadar ıslak odun lazım' ifadelerini kullanarak tepki göstermişti.
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Anahtar Kelimeler:
Murat Övüç
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
buda iyice dozajı aşırdı oglun suclu işte ne oşdu şimdi pis diline bulanmamk icin millet susacakmı zaten aklım almıyor senin pis agzını dinleyip sana para kazandıranları

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