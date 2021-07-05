Murat Övüç'ten Fettah Can'a ağza alınmayacak sözler: 'O ıslak odunu var ya...'

İnstagrama attığı videolar ile büyük bir kitle tarafından tanınan Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde oğlu Burakcan Övüç'ün araç içinde rastgele ateş açtığı görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Övüç ise oğlunu, “Görüntüler eski. Bunu düşmanlarımız yaptı” diye savunurken, oğlu için yorum yapan şarkıcı Fettah Can'a ağza alınmayacak sözler savurdu. Övüç, Can'a : 'O ıslak odunu var ya...' ifadelerini kullanmasıyla dikkat çekti.