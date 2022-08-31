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Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

31.08.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, slogan atarak HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Annelerden Naciye Sönmez Yıldız, gazetecilere, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Oğlundan güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Yıldız, "Osman, sesimi duyuyorsan gel, senin orada işin yok. Devlet sana sahip çıkar. Yaz, kış demeden burada oğlumu bekleyeceğim. Oğlum küçüktü, 15 yaşındaydı, onu kandırdılar." dedi.

Anne Ayten Koçhan da evlatları için HDP önünde eylem yaptıklarını belirterek, "Bir kişi dağda kalmayıncaya kadar biz buradayız. Evlatlarımızı PKK'dan, HDP'den istiyoruz. Yeter analar babalar ağladı. Dayanamıyoruz evlat hasretine. Oğlum beni duyuyorsan dön, yolun yol değil. Gel teslim ol." diye konuştu.

Anne Gülbahar Teker ise 2 yıla yakındır eylem yaptıklarını aktardı.

HDP ve PKK'dan çocuğunu isteyen Teker, "Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Senin için Diyarbakır ve burada 3 yıldır eylem yapıyorum. Gel devlete sığın. Bir kişi dahi dağda kalsa yine burada eyleme devam edeceğim. Biz gitmiyoruz, korkmuyoruz. Devlet bizim arkamızda. Allah, devletimizi bizden eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

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Muş hdp

Muş Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
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Sabah
05:35
Öğle
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İkindi
15:59
Akşam
18:54
Yatsı
20:15
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

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