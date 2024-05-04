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    4. Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Kiviye ağda yaptı... Nedenini kimse anlamadı: "Sonra yerim onu zarar vermeyeceğim"

    Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Kiviye ağda yaptı... Nedenini kimse anlamadı: "Sonra yerim onu zarar vermeyeceğim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.05.2024 11:44
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında gündem yaratırken viral olmayı başardı. Bir kadının kiviye ağda yaptığı görüntülere adeta yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı görüntülere anlam veremediğini söyleyerek, "Ne kadar gereksiz bir hareket" yorumunda birleşti.

    Sosyal medyadan bir kadın kiviye ağda yapmak için kamera karşısına geçti ve o anları sosyal medyadan paylaştı. Kividen turşu yapmak için tıraş ettiğini sonrasında ise ağda denemek istediğini dile getiren kadın, "Kiviye ağda yapıyorum. Bir turşuda kullanmak üzere tıraş ettim demin. 'Neden ağda yapmıyorum?' dedim. Çok merak ediyorum. Şu an bu hayatımda en merak ettiğim şey. Sonra yerim onu zarar vermeyeceğim" dedi.

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    Kivinin tüylerinin çıkış yönüne doğru ağda bandını yapıştıran kadın iyice yapışması içinde eliyle düzeltmeyi ihmal etmedi. Ağda bandını tüylerin çıkış yönünün tersine çeken o anlarda "Bayağı aldı" diyerek gülmeye başladı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok itici" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Ne izledim ben şimdi böyle" yorumunda bulundu.

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