Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Kiviye ağda yaptı... Nedenini kimse anlamadı: "Sonra yerim onu zarar vermeyeceğim"

Sosyal medyadan bir kadın kiviye ağda yapmak için kamera karşısına geçti ve o anları sosyal medyadan paylaştı. Kividen turşu yapmak için tıraş ettiğini sonrasında ise ağda denemek istediğini dile getiren kadın, "Kiviye ağda yapıyorum. Bir turşuda kullanmak üzere tıraş ettim demin. 'Neden ağda yapmıyorum?' dedim. Çok merak ediyorum. Şu an bu hayatımda en merak ettiğim şey. Sonra yerim onu zarar vermeyeceğim" dedi.

Kivinin tüylerinin çıkış yönüne doğru ağda bandını yapıştıran kadın iyice yapışması içinde eliyle düzeltmeyi ihmal etmedi. Ağda bandını tüylerin çıkış yönünün tersine çeken o anlarda "Bayağı aldı" diyerek gülmeye başladı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok itici" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Ne izledim ben şimdi böyle" yorumunda bulundu.