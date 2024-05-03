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    4. Tatilden döndükten sonra kabusu yaşadı! "Yaygın semptomları görmezden geldim; neredeyse ölüyordum"

    Tatilden döndükten sonra kabusu yaşadı! "Yaygın semptomları görmezden geldim; neredeyse ölüyordum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.05.2024 14:48
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    Avustralya'nın Queensland bölgesinde uzun bir tatilden sonra Galler'deki evine dönen 18 yaşındaki Claudia Gill baş ağrısı, yorgunluk ve çınlama sesi gibi semptomlar yaşadı. Yaşadığı belirtileri ilk başta ciddiye almadığını dile getiren Gill, Meningokok hastalığına yakalandığından habersizdi. Ölümcül hastalığına dair insanları uyarmak istediğini dile getiren Gill, "O kadar hızlı gelişti ki... oldukça korkutucuydu" dedi.

    Claudia Gill, meningokok hastalığına yakalandığında sadece 18 yaşındaydı. Yorgunluk, kulakların sese karşı hassasiyeti, kafasında çınlama gibi semptomlar hisseden Gill derisinde kırmızı döküntüler olduğunu belirtti.

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    Döküntü, giderek artan ışık ve ses hassasiyeti, boyun tutulması, mide bulantısı, sırt tutulması, kusma ve ardından tamamen katılaşmış bir vücut ve baş ağrılarını takip etti. Boynundaki sertleşmesinin sonrasında kusarak bayılan Gill, beş gece boyunca hastanede kaldı.

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    Tedavi sürecinin sonrasındaki iki yılda dahi baş ağrılarının devam ettiğini ifade eden Gill, "Eğer kızarıklığı daha erken yaşasaydım daha erken harekete geçerdik. Ancak bu yüzden tüm semptomları bilmek çok önemli." dedi. Doktorlar Gill'e bakterileri nereden kaptığını söyleyemediler.

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    Meningokok hastalığı, Neisseria Meningitidis bakterisinin neden olduğu, saatler içerisinde ölümle veya görme, işitme sorunları, beyin hasarı, karaciğer, böbrek yetmezliği ve uzuv kaybı ile sonuçlanabilen akut bakteriyel bir hastalıktır.

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    Avustralya
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