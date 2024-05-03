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    4. Sosyal medyada bu görüntüleri konuşuyor! Kızının doğum gününde bir anda twerk yapmaya başladı... Tepkiler gecikmedi

    Sosyal medyada bu görüntüleri konuşuyor! Kızının doğum gününde bir anda twerk yapmaya başladı... Tepkiler gecikmedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.05.2024 07:47
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    TikTok'ta paylaşılan bir görüntüde 26 yaşındaki Brenna Azevedo, küçük kızının Minnie Mouse temalı doğum günü partisinde eğlencenin dozunu kaçırınca bir anda twerk yapmaya başladı. O anlar sosyal medyada paylaşılınca viral olurken görüntülere tepkiler gecikmedi.

    Brezilya'nın Rio de Janerio kentinin Belford Roxo bölgesindeki bir doğum günü partisinde çekilen görüntüler tepkilere neden oldu. Görüntülerde doğum günü kızı Lua babasının kucağında dururken anne Brenna'nın dans ettiği anlar yer aldı.

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    Genç kadının müziğin ritmine kendisini kaptırdığı anlarda twerk yapması tepkilere yol açtı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülerin sonrasında Brenna'yı eleştirdi. Görüntülerin sosyal medyada viral olmasından sonra açıklama yapan Brenna, "Buraya her şeyi açıklığa kavuşturmak için geldim çünkü insanlar kızımın partisinde yaşananlardan dolayı öfkeliler.Bunda yanlış bir şey görmüyorum. Çünkü çok mutluydum" dedi.

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