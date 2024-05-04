Hepsi 16 yaşındaydı! Doğum günü partisinde aralarında yaşanan tartışma kanlı bitti... Boynundan bıçaklanarak hayatını kaybetti

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ım Somerset bölgesinde ismi açıklanmayan 16 yaşındaki bir kızın evinde düzenlediği doğum günü partisi kanlı bitti. Partide her biri 16 yaşında olan 4 çocuk arasında tartışma çıktı. Tartışmada Mikey Roynon isimli bir çocuk, 16 yaşındaki Shane Cunningham tarafından boynundan bıçaklanarak öldürüldü.

Yargıç Saini, Cunnigham'ın cinayet suçundan hüküm giydikten sonra şartlı tahliye ile serbest bırakılabilmesi için onu en az 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Her ikisi de 16 yaşında olan diğer sanıklar Cartel Bushnell ve Leo Knight, daha ciddi bir suçlamadan beraat ettikten sonra kasıtsız adam öldürme suçundan mahkum edildi. Bir yargıç Bushnell'i dokuz yıl gençlik cezasına mahkum ederken, Knight'a da dokuz buçuk yıl gençlik cezası verildi.

Cunningham, duruşma sırasında Mikey'nin mülkün bahçesindeki arkadaşlarına bıçak salladığını iddia ederek meşru müdafaa yaptığını iddia etmişti.







