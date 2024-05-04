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    4. İlk buluşmada yaşadığı korkunç anı anlattı! "Kıyafet seçimimi beğenmeyince beni eve gönderdi"

    İlk buluşmada yaşadığı korkunç anı anlattı! "Kıyafet seçimimi beğenmeyince beni eve gönderdi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.05.2024 09:19
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    TikTok'ta 'nikki.jabs' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Nikki Jabs isimli bir kadın ilk buluşmada yaşadığı kötü bir anı paylaştı. Genç kadın en kötü randevu deneyiminin hikayesini anlatınca bir anda gündem oldu. Jabs, buluştuğu kişinin kıyafet seçimini beğenmediği için kendisini eve gönderdiğini söyledi.

    TikTok'ta Nikki Jabs isimli bir kadın ilk buluşmada yaşadığı kötü bir deneyimden söz edince bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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    Genç kadın kıyafet seçimi nedeniyle bir erkek tarafından reddedildiğini söylediği paylaşımında, "Çalıştığı perakende şirketinin büyük açılışında arkadaşları ve iş arkadaşlarıyla buluşmak için makyajıma 40 dakika harcadım. Benimle bu kıyafetle görülemeyecek kadar utanmıştı, bu yüzden beni bir Uber'le evime gönderdi ve açılışa bensiz gitti." ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Lütfen bana bunun bir şaka olduğunu söyle" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok güzel görünüyorsun" yorumunda bulundu.

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