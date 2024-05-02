Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. 6 yaşındaki oğlunun 'şişmansın' diyerek saatlerce koşu bandında koşmaya zorlayarak ölümüne neden oldu! Güvenlik kamerasına böyle yansıdı

    6 yaşındaki oğlunun 'şişmansın' diyerek saatlerce koşu bandında koşmaya zorlayarak ölümüne neden oldu! Güvenlik kamerasına böyle yansıdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.05.2024 11:40
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    31 yaşındaki Christopher Gregor isimli bir baba, 6 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanarak tutuklandı. Oğlunun "çok şişman" olduğunu düşündüğü için koşu bandında saatlerce koşmaya zorladığı iddia edilen baba ertesi gün oğlunun fenalaşarak hastanelik olmasından sonra cinayetle suçlandı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki bir spor salonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 31 yaşındaki Christopher Gregor'in koşu bandının başında durarak 6 yaşındaki oğlunu koşmaya zorladığı görüldü.

    1

    Güvenlik kamerası görüntülerinde Gregor'un oğlu Corey'i koşu bandından düştükten sonra geriye koyduğu görüldü. Corey'nin annesi Bre Micciolo, mahkemede oynatılan videoyu izlerken ağladı.

    5

    ERTESİ GÜN HASTANELİK OLDU

    6

    Court TV'nin haberine göre çocuk ertesi gün mide bulantısı, nefes darlığı, kelimeleri geveleyerek söyleme ve tökezleme şikayetleriyle uyandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

    7

    Corey, göğsünde ve karnında künt darbe yaralanmaları, kalbinde yırtılma, sol akciğerde yaralanma ve karaciğerinde yırtılma ve ezilme de dahil olmak üzere 'kronik istismardan' muzdaripti.

    kapak1

    Corey, CT taraması sırasında nöbet geçirdi ve sağlık personeli hayat kurtarıcı önlemler aldı ancak Corey hastanede öldü.

    İlginizi Çekebilir

    Seyir halindeki trenin üzerine çıkan çift cinsel ilişkiye girdi

    Seyir halindeki trenin üzerine çıkan çift cinsel ilişkiye girdi

     Bahçesinde çıplak güneşleniyor! "Komşularımın dikizlemesi..."

    Bahçesinde çıplak güneşleniyor! "Komşularımın dikizlemesi..."

     Bir gören bir daha baktı! 'Hepsi senin mi?'

    Bir gören bir daha baktı! 'Hepsi senin mi?'

     Tuvaletini silmesi için sevgilisini çağırdı

    Tuvaletini silmesi için sevgilisini çağırdı

     Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum

    Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Sonunda beklenen oldu! 2. sezon tarihi açıklandıSonunda beklenen oldu! 2. sezon tarihi açıklandı
    Almanya 'altın tabancalı' Türk katili arıyor! Türkiye'de mi?Almanya 'altın tabancalı' Türk katili arıyor! Türkiye'de mi?
    Kendisini öve öve bitiremedi! "Çok güzel olduğum için..."Kendisini öve öve bitiremedi! "Çok güzel olduğum için..."
    Anahtar Kelimeler:
    Amerika
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Eşini yengesiyle aldattı, mahkeme affetmedi! 326 günde 828 kez...

    Eşini yengesiyle aldattı, mahkeme affetmedi! 326 günde 828 kez...

    Canlı yayında asgari ücrete ara zam iddiası! Temmuz için yüzde 20 sinyali... 'O rakama tamamlanabilir'

    Canlı yayında asgari ücrete ara zam iddiası! Temmuz için yüzde 20 sinyali... 'O rakama tamamlanabilir'

    Saatlerce 6 yaşındaki oğlunun koşmasını istedi

    Saatlerce 6 yaşındaki oğlunun koşmasını istedi

    Yatak odası seslerinden bıktı! 'Uyuyamıyorum' diyen komşu intikam aldı

    Yatak odası seslerinden bıktı! 'Uyuyamıyorum' diyen komşu intikam aldı

    Ayırt etmekte zorlandılar... "Bu nasıl fizik?"

    Ayırt etmekte zorlandılar... "Bu nasıl fizik?"

    Oğlu kocasından büyük! "Yaşım beni durdurmuyor"

    Oğlu kocasından büyük! "Yaşım beni durdurmuyor"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

    Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.