6 yaşındaki oğlunun 'şişmansın' diyerek saatlerce koşu bandında koşmaya zorlayarak ölümüne neden oldu! Güvenlik kamerasına böyle yansıdı

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki bir spor salonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 31 yaşındaki Christopher Gregor'in koşu bandının başında durarak 6 yaşındaki oğlunu koşmaya zorladığı görüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Gregor'un oğlu Corey'i koşu bandından düştükten sonra geriye koyduğu görüldü. Corey'nin annesi Bre Micciolo, mahkemede oynatılan videoyu izlerken ağladı.

ERTESİ GÜN HASTANELİK OLDU

Court TV'nin haberine göre çocuk ertesi gün mide bulantısı, nefes darlığı, kelimeleri geveleyerek söyleme ve tökezleme şikayetleriyle uyandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Corey, göğsünde ve karnında künt darbe yaralanmaları, kalbinde yırtılma, sol akciğerde yaralanma ve karaciğerinde yırtılma ve ezilme de dahil olmak üzere 'kronik istismardan' muzdaripti.

Corey, CT taraması sırasında nöbet geçirdi ve sağlık personeli hayat kurtarıcı önlemler aldı ancak Corey hastanede öldü.