Trafikte akılalmaz dakikalar! Polisin 'sağa çek' anonsunu umursamadı... "Ehliyetim yok, plakam da yok" diyerek hızla uzaklaştı

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler iki motosiklet sürücüsünün araçlarını emniyet şeridinde yan yana getirmesiyle başlıyor.
İkili aralarında sosyal medya hesaplarına dair konuşuyorken görüntülerde polis aracının ışıkları ve sesi beliriyor. Polis motosiklet sürücüsüne ilk olarak "Motorlu sağa çek bekle" dediği duyuluyor.
Ardından ise motosiklet sürücüsünün arkasında duran polis arabasına, "Ehliyetim yok, plakam da yok. Yok gidiyorum ben" dediği fark edildi. Motosiklet sürücüsü büyük bir hızla olay yerinden uzaklaştı.