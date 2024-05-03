Altı yıl önce yaptırdığı dövmesini paylaşınca sosyal medyada viral oldu! "Şimdi insanlar ne olduğunu bile anlayamıyor"

Üniversiteyi bitirdikten sonra kulağının iç kısmına bir dövme yaptırdığını ifade eden Lydia Royce isimli kullanıcı, "Ailem olmadan yurt dışındaki ilk tatilimde yaptırdım. Bir kulağımda güneş, diğer kulağımda ay vardı. Anlatması eğlenceli bir hikayeydi ama pek de iyi görünmüyordu. Birkaç yıl sonra bir tarafı kapatmaya karar verdim. İnce bir çiçek aranjmanı seçtim ve ortaya çıkan şeklini sevdim" dedi.

Saçlarını her zaman açık bıraktığı için dövmesini uzun bir süredir incelemediğini dile getiren Royce, "Ancak yaptırdıktan iki yıl sonra TikTok'ta, ince çizgili dövmelerin genellikle zamanla sahip oldukları şekil ve yapıların çoğunu nasıl kaybettiğini anlatan bir videoya rastladım. Kendi dövmemi kontrol ettim ve neye benzediğini görünce şok oldum." diye konuştu.

Kendi dövmesinin ilk ve son halini paylaştıktan sonra TikTok'ta viral hale geldiğini söyleyen Royce, yorum bölümünde kullanıcılar arasında şiddetli bir tartışmanın başladığını dahi ifade etti. Orijinal dövmeyi yaptırdıktan altı yıl sonra, ilk görünüşüne göre tamamen tanınmaz hale geldiğini belirten Royce, " Bazıları kulağımda dövmeyi tutacak kadar et olmadığı için bunun yer olduğunu söylerken, diğerleri dövmeyi yapanın sanatçı olduğunu söyledi. Ancak çoğu kişi bunun ince çizgi dövmelerinin kaçınılmaz bir yan etkisi olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.







