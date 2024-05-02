Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı! Çiçekçilik yapan kızın cevaplarına tepki yağdı... "Onlar çok biliyorlar"

Instagram'da "yigitroportajda" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Yiğit Tatlı isimli bir adamın çiçeklik yapan bir kızla yaptığı röportaj sosyal medyada gündem oldu. 'Dünyadaki son gününüz olsa ne yapardınız?' sorusuna cevap veren çiçekçilik yapan kızın, "Altınları bozdururum. İlk önce bir simit bir ayran alırım. Onları yerim üstüne bir Adana bir kebap. Karnımı doyururum. Cehenneme gitmek için para veririm. Yani cennet mi neresi? İyi yer neresi oluyor?" cevabı olay oldu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü viral olan o anları yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcıları gönderiye, "Cehalet mutluluktur sözünün vücut bulmuş hali" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hiçbir şey bilmiyor. Ne kadar üzücü" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Nerede yaşıyor uzayda mı?" yorumunu yaptı.

"OKUMA YAZMAM YOK"

Sosyal medya yorumlarından adının Kumsal olduğu açıklanan çiçeklik yapan kız bu kez hakkında yapılan yorumlara cevap vermek için bir kez daha mikrofonun başındaki yerini aldı. Okuma yazma bilmediğini dile getiren genç kız, "Benim haberim yoktu. Ven iyi yeri kötü yeri bilmiyorum. Okuma yazmam yok benim. Onlar çok biliyorlar. Bunlar çok insan yargılıyorlar ama kendilerine bakmıyorlar. Acaba kendileri ne hayatta?" ifadelerini kullandı.







