Suudi Arabistanlı sosyal medya fenomeni Manahel el-Otaibi 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Nedeni: Kıyafet seçimleri ve kadın haklarına destek

MYNET|DIŞ HABERLER Suudi Arabistanlı sosyal medya fenomeni Manahel el-Otaibi gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suudi Arabistan, Al-Otaibi'nin fikir ve ifade özgürlüğünü kullanması veya sosyal medya paylaşımlarıyla hiçbir ilgisi olmayan terör suçlarından hüküm giydiğini iddia etti.

"UYGUNSUZ KIYAFET SEÇİMLERİ"

The Sun'ın haberine göre, Uluslararası Af Örgütü ve Londra merkezli Suudi insan hakları grubu Al Qst, terör suçlamalarını sert bir şekilde eleştirdi ve Al-Otaibi'nin aslında farklı bir nedenden dolayı hapsedildiğini söyledi.

Al Qst, fenomen ismin ceza almasının asıl nedenin sosyal medya paylaşımlarında "uygunsuz kıyafetler" olarak değerlendirilen kıyafetler giymesi ve uzun bir elbise olan abaya olmadan alışverişe gitmesi olduğunu söyledi. Al Qst'e göre fenomenin sosyal medyada kadın haklarını savunan ifadeler kullanması da kararda etkili oldu.

"ACIMASIZ BİR ADALET"

Uluslararası Af Örgütü'nün Suudi Arabistan kampanyacısı Bissan Fakih açıklamasında, "Manahel'in mahkûmiyeti ve 11 yıl hapis cezası korkunç ve acımasız bir adaletsizliktir" ifadelerini kullandı.