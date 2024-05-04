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    4. Kız öğrenciler okul çıkışında birbirlerine girdi! Sokak ortasındaki saç saça baş başa kavga saniye saniye kameraya yansıdı

    Kız öğrenciler okul çıkışında birbirlerine girdi! Sokak ortasındaki saç saça baş başa kavga saniye saniye kameraya yansıdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.05.2024 10:06
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    Sosyal medyada iki kız öğrenci arasında sokak ortasında yaşanan kavgaya ait görüntülerin paylaşılması büyük ilgi topladı. Olayın zamanına ve yerine ilişkin olarak bir bilgi paylaşılmazken öğrencilerin okul üniformalarıyla ettikleri kavga saniye saniye bir görgü tanığı tarafından kaydedildi.

    Sosyal medyadan paylaşılan iki kız öğrencinin okul üniformalarıyla sokak ortasında kavga ettikleri anlar kısa sürede viral olmayı başardı. Görüntülerin başında iki kızın birbirleriyle sözlü olarak tartıştıkları görülüyor. Ardından ise sinirlerin gerilmesi üzerine kızlar saç saça baş başa kavgaya tutuşuyor.

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    O anlarda yanlarında bulunan arkadaşları kavgaya müdahale etmek isteyerek kızları ayırmak için hamle yaptı ancak başarılı olamadı. Video, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) 'Joker of India' adıyla paylaşıldı. Daha sonra 'Ghar ke kalesh' tarafından yeniden paylaşıldı ve 8 binden fazla izlenmeye ulaştı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi adeta yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Neden böyle şeyler yapıyorlar? Bu kadarı çok fazla, bu şekilde kavga ediyorlar, birbirlerinin güvenliği ve saygısı hiç dikkate alınmıyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ebeveynler de bundan önemli ölçüde sorumludur" yorumunda bulundu.

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    sosyal medya Twitter kavga
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