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    4. Düğün gününde konukların önünde kullanmak istedikleri soyisimlerine birlikte karar verdiler! Gelin ve damadın yazı tura attığı anlar olay oldu

    Düğün gününde konukların önünde kullanmak istedikleri soyisimlerine birlikte karar verdiler! Gelin ve damadın yazı tura attığı anlar olay oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.05.2024 11:17
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    Bir gelin ve damat, soyadlarını seçtikleri ilginç yöntemi paylaşarak viral oldu. Bu çift, büyük günlerinde yazı tura atarak ikisinin de hangi soy ismi kullanacaklarına yazı tura atarak karar verdikleri anları paylaştı.

    Düğüne konuk olan 'diaryofasolotraveler' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülerde gelin ve damat soyismi konusunda davetlilerin önünde bir karar verme yöntemi kullandı. İkili evlilik yeminlerini ettikten sonra bir madeni parayla yazı tura attı.

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    Sosyal medyadan görüntüler, "Arkadaşlarınız düğünlerinde yazı tura atarak kimin soyadını alacaklarına karar verirler" notuyla paylaşıldı. Sosyal medyada viral olan görüntülerde kullanıcı yazı tura atmayı damadın kazandığını, dolayısıyla sonuç açıklandığında yüzünde kocaman bir gülümseme oluştuğunu söyledi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderinin yorum bölümüne adeta akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bakın bu çok adil" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu gerçekten yaratıcı" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu yeni bir norm başlatmak üzere" yorumunda bulundu.

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    sosyal medya tiktok soyisim
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