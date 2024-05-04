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    4. Evden çalışma sistemine yepyeni bir soluk getirdi! Çevrimiçi iş toplantısına motosiklet sürerken trafikte katıldı

    Evden çalışma sistemine yepyeni bir soluk getirdi! Çevrimiçi iş toplantısına motosiklet sürerken trafikte katıldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.05.2024 13:15
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    Hindistan'un Bangalore bölgesinde kaydedilen bir görüntü sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek viral oldu. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadının yoğun trafikte motosiklet sürerken çevrimiçi bir iş toplantısına katıldı. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı.

    Sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) paylaşılan görüntülerde yoğun trafikte motosiklet sürerken bir iş toplantısına katılan kadının halleri yer aldı. Kask takan ve telefonunu ön aynanın koluna bağlayan kadının görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı.

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    Bazı sosyal medya kullanıcıları kadını trafik kurallarını ihlal ettiği için eleştirirken bazıları ise işkolik olduğu için onu anlayabildiklerini söyledi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu asla normalleştirilmemesi gereken bir durum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Patronum benden '5 dakikalık hızlı arama' isteseydi muhtemelen ben de aynısını yapardım. Bunu çok yapıyorlar" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Hindistan
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