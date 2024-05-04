Evden çalışma sistemine yepyeni bir soluk getirdi! Çevrimiçi iş toplantısına motosiklet sürerken trafikte katıldı

Sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) paylaşılan görüntülerde yoğun trafikte motosiklet sürerken bir iş toplantısına katılan kadının halleri yer aldı. Kask takan ve telefonunu ön aynanın koluna bağlayan kadının görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları kadını trafik kurallarını ihlal ettiği için eleştirirken bazıları ise işkolik olduğu için onu anlayabildiklerini söyledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu asla normalleştirilmemesi gereken bir durum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Patronum benden '5 dakikalık hızlı arama' isteseydi muhtemelen ben de aynısını yapardım. Bunu çok yapıyorlar" yorumunda bulundu.