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    4. Sakalının uzamamasından şikayet eden adam bulduğu çözümle sosyal medyanın gündemine yerleşti! "Hayatının en büyük hatası"

    Sakalının uzamamasından şikayet eden adam bulduğu çözümle sosyal medyanın gündemine yerleşti! "Hayatının en büyük hatası"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.05.2024 10:48
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde sakalının uzamamasından şikayet eden bir adamın kendince bulduğu çözüm tartışma konusu oldu. Görüntülerde dövme dükkanına giden bir adam kalıcı bir sakal görüntüsü elde etmek yüzüne sakal şeklinde dövme yaptırmaya karar verdi. O anları sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde sakallarının istediği uzunlukta ve yoğunlukta olmamasından şikayet eden bir adam yüzüne sakal görüntüsünde bir dövme yaptırmaya karar verdi. Görüntülerde bir şablon şeklinde çıkan sakal şekline iğne darbeleriyle boyama yapılmaya başlandı. Ancak sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti.

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    Video, sosyal medya platformu Instagram'da 'Dominique Jackson' adıyla "Eğer sakalınızı uzatmakta zorlanıyorsanız ve sakal istiyorsanız lütfen bu adamın yaptığını yapmayın, bu onun hayatında yaptığı en büyük pişmanlık olabilir." notuyla paylaşıldı.
    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü dövme makinasının yerinde tükenmez bir kalem olduğunu söyledi. İğnenin kendisindne yüzde kızarık yaratmamasına kadar görüntülerin kurgu olduğuna dair pek çok teoride bulunan sosyal medya kullanıcıları adeta yorum bölümüne akın etti.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçek değil. Endişelenmeyin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kayganlaştırıcı yok, silinecek doku yok. Kızarıklık yok, kanama yok, şişlik yok ve adam yüzüne dövme yaptırırken bir kez bile çekinmedi" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu gerçek mi?" yorumunda bulundu.

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    sosyal medya dövme sakal
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