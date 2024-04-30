Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne sayılı bir zaman kaldı. Birçok marka da bu özel gün kapsamında indirimlerini duyurmaya başladı. Bütçe dostu alışveriş severlerin heyecanla beklediği bu dönemde siz de hem annenize olan sevginizi göstermek hem de ihtiyaç listenizdeki ürünleri satın almak için indirimlerden yararlanmak isterseniz doğru yerdesiniz. 12 Mayıs'a kadar sürecek Anneler Günü Fırsatları kapsamındaki markaları sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik. İşte detaylar!

1. Stanley termos ve soğutucu çantalarda %25'e varan indirim

Son zamanların en popüler ürünlerinden biri olan Stanley termoslar, ömür boyu garantili olmalarıyla öne çıkıyor. Bir kez kullananın favorisi haline gelen bu termoslar, dayanıklılığı ve kalitesi sayesinde kullanıcılarından tam not alıyor. Paslanmaz çelik ve BPA içermeyen materyali, üstün ısı yalıtımı, sızdırmaz kapak tasarımı ile rakiplerine fark atan inovasyon ürünü Stanley termoslara bir şans vermek isterseniz, hazır indirimler de varken acele etmelisiniz!

2. Crocs terlik modellerinde avantajlı fiyatlar

Ayakkabı ve terlik seçiminde rahatlık sizin için her şeyden önemliyse Crocs modellerine bir şans verebilirsiniz. Hayatımıza girdiği zamandan bu yana milyonlarca kullanıcının gözdesi haline gelen Crocs terlikler; özel patentli malzemesi ve taban teknolojisi sayesinde gün boyu ayakta dursanız dahi yorgun hissetmenizi engelliyor. Her adımda konforu yaşamanızı sağlayan Crocs modelleri ile sağlığınızı öncelemeye ne dersiniz?

3. iPhone, Airpods, iPad ve dahası indirime girdi

Teknoloji devi Apple, dünya çapında pek çok kullanıcının gözdesi! Telefondan kulaklığa, tabletten bilgisayara üstün teknolojik özelliklere sahip ürünleriyle öne çıkan marka yediden yetmişe birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Siz de Apple ürünlerini keşfetmek isterseniz acele edin, indirim zamanlarında ürünler çok çabuk tükeniyor!

4. Camper ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Adımlarınızı konforla buluşturacak Camper ayakkabılarda kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Özgün tasarımlara sahip, kaliteli malzemeden üretilen Camper ayakkabılar sayesinde olduğunuzdan çok daha havalı görüncek, kombinlerinizin ışıltısını yükselteceksiniz. 2500 TL'ye varan indirimleri kaçırmamak için acele edin!

5. Philips ev aletlerinde indirim zamanı

6. Remington kişisel bakım cihazlarının fiyatları en dipte

7. Jabra kulaklıklardaki indirimleri keşfedin, müziğin keyfini çıkarın

8. Kalite ile estetiğin buluşması: Smeg'te indirim başladı

8. Karaca mutfak ürünlerinde avantajlı fiyatlar burada

9. Oral-B ağız bakım ürünlerindeki fırsatlara bakmadan geçmeyin

Bu içerik 30 Nisan 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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