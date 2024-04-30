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Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
30.04.2024 15:58
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Onlarca marka, binlerce ürün Amazon'un Anneler Günü'ne özel fırsatları kapsamında çok uygun fiyatlarla satışta! 12 Mayıs'a kadar sürecek indirimli alışveriş etkinliği kapsamında en sevilen markaları sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik. İster annenize ister kendinize ve diğer sevdiklerinize hediye edebileceğiniz ürünleri keşfetmek için acele edin!

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne sayılı bir zaman kaldı. Birçok marka da bu özel gün kapsamında indirimlerini duyurmaya başladı. Bütçe dostu alışveriş severlerin heyecanla beklediği bu dönemde siz de hem annenize olan sevginizi göstermek hem de ihtiyaç listenizdeki ürünleri satın almak için indirimlerden yararlanmak isterseniz doğru yerdesiniz. 12 Mayıs'a kadar sürecek Anneler Günü Fırsatları kapsamındaki markaları sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik. İşte detaylar!

1. Stanley termos ve soğutucu çantalarda %25'e varan indirim

“kullandığım en iyi termos” (1)

Son zamanların en popüler ürünlerinden biri olan Stanley termoslar, ömür boyu garantili olmalarıyla öne çıkıyor. Bir kez kullananın favorisi haline gelen bu termoslar, dayanıklılığı ve kalitesi sayesinde kullanıcılarından tam not alıyor. Paslanmaz çelik ve BPA içermeyen materyali, üstün ısı yalıtımı, sızdırmaz kapak tasarımı ile rakiplerine fark atan inovasyon ürünü Stanley termoslara bir şans vermek isterseniz, hazır indirimler de varken acele etmelisiniz!

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2. Crocs terlik modellerinde avantajlı fiyatlar

“kullandığım en iyi termos” (2)

Ayakkabı ve terlik seçiminde rahatlık sizin için her şeyden önemliyse Crocs modellerine bir şans verebilirsiniz. Hayatımıza girdiği zamandan bu yana milyonlarca kullanıcının gözdesi haline gelen Crocs terlikler; özel patentli malzemesi ve taban teknolojisi sayesinde gün boyu ayakta dursanız dahi yorgun hissetmenizi engelliyor. Her adımda konforu yaşamanızı sağlayan Crocs modelleri ile sağlığınızı öncelemeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

3. iPhone, Airpods, iPad ve dahası indirime girdi

Adsız tasarım - 2024-04-30T145109.533

Teknoloji devi Apple, dünya çapında pek çok kullanıcının gözdesi! Telefondan kulaklığa, tabletten bilgisayara üstün teknolojik özelliklere sahip ürünleriyle öne çıkan marka yediden yetmişe birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Siz de Apple ürünlerini keşfetmek isterseniz acele edin, indirim zamanlarında ürünler çok çabuk tükeniyor!

Ürünü İncele

4. Camper ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Adsız tasarım - 2024-04-30T155646.591

Adımlarınızı konforla buluşturacak Camper ayakkabılarda kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Özgün tasarımlara sahip, kaliteli malzemeden üretilen Camper ayakkabılar sayesinde olduğunuzdan çok daha havalı görüncek, kombinlerinizin ışıltısını yükselteceksiniz. 2500 TL'ye varan indirimleri kaçırmamak için acele edin!

Ürünü İncele

5. Philips ev aletlerinde indirim zamanı

Adsız tasarım - 2024-04-30T150521.638

Ürünü İncele

6. Remington kişisel bakım cihazlarının fiyatları en dipte

Adsız tasarım - 2024-04-30T145704.420

Ürünü İncele

7. Jabra kulaklıklardaki indirimleri keşfedin, müziğin keyfini çıkarın

Adsız tasarım - 2024-04-30T150232.530

Ürünü İncele

8. Kalite ile estetiğin buluşması: Smeg'te indirim başladı

Adsız tasarım - 2024-04-30T151827.639

Ürünü İncele

8. Karaca mutfak ürünlerinde avantajlı fiyatlar burada

Adsız tasarım - 2024-04-30T150751.904

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9. Oral-B ağız bakım ürünlerindeki fırsatlara bakmadan geçmeyin

Adsız tasarım - 2024-04-30T145418.433

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Bu içerik 30 Nisan 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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