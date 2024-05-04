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    4. İngiltere'de 2 yıl yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndüğüne şükretti! "İngiltere'den kaçışım" diyerek paylaşınca viral oldu

    İngiltere'de 2 yıl yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndüğüne şükretti! "İngiltere'den kaçışım" diyerek paylaşınca viral oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.05.2024 08:52
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    Sosyal medyada 2 yıl İngiltere'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndüğü için kendisini mutlu hissettiğini anlatan genç bir kadının paylaşımı gündem yarattı. İngiltere'nin kasvetli ve sıkıcı olduğundan söz eden genç kadın "İngiltere'den kaçışım" diyerek paylaştığı videosunda sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

    İngiltere'nin Londra şehrinde 2 yıl yaşadığını ve Avrupa'nın birçok ülkesini gezdiğini dile getiren genç kadın sonunda Türkiye'ye döndüğüne şükrettiğini dile getiren bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

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    Gönderisinde genç kadın "Ben şimdi 2 yıl İngiltere'de yaşadım ve Türkiye'ye dönünce şuna inanamıyorum insanlar devamlı Avrupa'yı övüyor. Herkes oraya gitmek istiyor, burada yaşamak istemiyor. Ben 2 yıl İngiltere'de yaşadıktan sonra buraya geldiğime şükrettim. O kadar sıkıcı bir ülke yok. Başka Avrupa ülkelerini de gezdim. O kadar yapılacak hiçbir şey yok ki... Bence güvenli de değil. İnsanlar birbirlerine karşı da güven duymuyor. Şu an bu ülkede yaşamaktan çok gurur duyuyorum. Anlamıyorum insanlar nasıl hala 'Yok ben bırakacağım gideceğim' diyor. Tamam ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz ama Avrupa'yı bu kadar güzellemenin anlamı ne? O kadar kasvetli ki... 2 yıldır Londra'da yaşadım. Buraya geldiğime şükürler ettim" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Şımarıklıktan başka bir şey değil bu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Paran varsa Türkiye çok güzel" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya İngiltere
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