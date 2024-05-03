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    4. Eski sevgilisini adım adım takip edebilmek için evine gizli kamera yerleştirdi! "Bir karton kutunun içine ustalıkla yerleştirilmişti"

    Eski sevgilisini adım adım takip edebilmek için evine gizli kamera yerleştirdi! "Bir karton kutunun içine ustalıkla yerleştirilmişti"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.05.2024 13:13
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    Güvenliği için isminin açıklanmayan bir kişi evinde gizlenmiş iki kamera buldu ve yasal olarak işleme başladığı açıkladı. Eski sevgilinin sorguya alınmasından sonra genç adam gizli kameraları eve ses kayıt alması amacıyla yerleştirdiğini kabul etti.

    MYNET|DIŞ HABERLER İsmi açıklanmayan bir kadın eski erkek arkadaşıyla ilişkisini bitirdikten sonra onun hareketlerinden haberdar olmasından şüphelendi. Evinde kapsamlı bir aram yapan genç kadın biri büyük diğeri daha küçük olmak üzere yakından incelemeden fark edilmesi zor iki gizli kamera keşfetti. Daha büyük olan kamera, lensi için bir delik açılmış bir karton kutunun içine ustalıkla yerleştirilmişti; küçük olan ise masasındaki günlük eşyaların yanına gizlenmişti.

    DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

    Evinde bulduğu gizli kameralarla birlikte polise şikayetçi olmasından sonra eski sevgilisi suçunu itiraf etti. Benzer bir durumu yaşayabilecek kişileri uyarmak istediğini dile getiren genç kadın, "Bu, herhangi bir görüntünün sızdırılması durumunda kendimi korumak için alınan bir tedbirdi. Bu tür klipler yayınlanırsa bunun sorumlusunun eski erkek arkadaşım olacağı açık. Bu olayı paylaşmanın amacı sadece başkalarını uyarmak, kimseyi utandırmak değil" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    gizli kamera
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