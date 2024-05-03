Eski sevgilisini adım adım takip edebilmek için evine gizli kamera yerleştirdi! "Bir karton kutunun içine ustalıkla yerleştirilmişti"

MYNET|DIŞ HABERLER İsmi açıklanmayan bir kadın eski erkek arkadaşıyla ilişkisini bitirdikten sonra onun hareketlerinden haberdar olmasından şüphelendi. Evinde kapsamlı bir aram yapan genç kadın biri büyük diğeri daha küçük olmak üzere yakından incelemeden fark edilmesi zor iki gizli kamera keşfetti. Daha büyük olan kamera, lensi için bir delik açılmış bir karton kutunun içine ustalıkla yerleştirilmişti; küçük olan ise masasındaki günlük eşyaların yanına gizlenmişti.

DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Evinde bulduğu gizli kameralarla birlikte polise şikayetçi olmasından sonra eski sevgilisi suçunu itiraf etti. Benzer bir durumu yaşayabilecek kişileri uyarmak istediğini dile getiren genç kadın, "Bu, herhangi bir görüntünün sızdırılması durumunda kendimi korumak için alınan bir tedbirdi. Bu tür klipler yayınlanırsa bunun sorumlusunun eski erkek arkadaşım olacağı açık. Bu olayı paylaşmanın amacı sadece başkalarını uyarmak, kimseyi utandırmak değil" ifadelerini kullandı.







