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    4. Almanya 'altın tabancalı' Türk katili arıyor! İki farklı vurulma aynı kişi.. Türkiye'ye kaçtığından şüpheleniyorlar

    Almanya 'altın tabancalı' Türk katili arıyor! İki farklı vurulma aynı kişi.. Türkiye'ye kaçtığından şüpheleniyorlar

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.05.2024 10:56
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    Almanya'nın Holstentherme bölgesinde 5 ay önce işlenen bir cinayetin şüphelisi olarak Ferhat K. isimli bir Türk her yerde aranıyor. Alman medyası, şüphelinin Türkiye'ye kaçmış olabileceğini öne sürerken katil zanlısının daha öncesinde genç bir milli takım oyuncusunu vurduğu da iddia edildi.

    Almanya'nın Kaltenkirchen kentinin Holstentherme bölgesinde 5 ay önce saunada bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay sonrasında 17 yaşında ismi açıklanmayan bir kişi tutuklanmıştı. Ancak gencin eksik ve çelişkeli ifadeler vermesinin ardından soruşturma derinleştirildi. Shqiptarja gazetesi Selami C. ve Ferhat K. isimli 2 Türk'ün şüpheli olarak arandığını yazdı. Alman yetkililer İnterpol'ü devreye sokarak uluslararası arama başlattı.

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    DAHA ÖNCESİNDE DE BİR FUTBOLCUYU VURMUŞ

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    Alman medyasında yer alan haberde Holstentherme bölgesindeki sauna cinayetinin uyuşturu cinayetiyle bağlantılı olabileceği öne sürülmüştü. Oe24 haber portalı Ferhat K'nin daha öncesinde genç milli takım oyuncusu cinsel organından vurduğunu söyledi. Bosnalı olduğu belirtilen futbolcu ameliyata alındı ve hayata geri döndü.

    TÜRKİYE'YE Mİ KAÇTI?

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    Eylemlerini altın bir silah ile gerçekleştirdiği için Alman medyasının 'altın tabancalı katil' adını verdiği Ferhat K'nın Türkiye'de olduğundan şüpheleniliyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Almanya
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