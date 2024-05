"Vegan mangal" partisini paylaşınca sosyal medyada gündem yarattı! 'Burgerdan tutun, sosisine kadar, etine kadar her şey'

Sosyal medyada vegan yaşam tarzını benimsediğini dile getiren bir kullanıcı arkadaşlarıyla birlikte yaptığı mangal partisini paylaştı. Bitkilerden elde edilen ürünlerle mangal yapıldığını dile getiren kullanıcı, "Arkadaşımızın evine vegan mangala gittik. Burada görmüş olduğunuz her şey bitkilerle elde ediliyor. Burgerdan tutun, sosisine kadar, etine kadar her şey. Hatta peynirler bile bitkisel olarak elde ediliyor. Eğer bunların hiçbirini yemek istemezseniz sebzelerle de harika mangal hazırlayabilirsiniz. Örneğin mantarlar harika bir bitkisel et alternatifi. Mercimek köftesinden tutun da bizim meze olarak adlandırdığımız yiyecekler de yine mangal sofralarının vazgeçilmezi aslında" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu ürünlerin fiyatları gerçekten çok yüksek" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bence çok güzel görünüyor" yorumunu ekledi.