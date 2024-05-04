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    4. 87 yaşındaki kayınpederini sopayla dövdü! O anlar evin içinde bulunan kameraya yansıdı... Görüntüler öfkeye neden oldu

    87 yaşındaki kayınpederini sopayla dövdü! O anlar evin içinde bulunan kameraya yansıdı... Görüntüler öfkeye neden oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.05.2024 14:48
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    Hindistan'ın Karnata bölgesinde Umashankari isimli bir kadın 87 yaşındaki kayınpederini sopayla darp ederken evin içinde bulunan kameralara yakalandı. Yaşlı adamın oğlunun evdeki kameranın görüntülerini incelemesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Görüntülerin Reddit'te paylaşılmasıyla öfke dalgası yükseldi.

    MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Karnata bölgesinde 87 yaşındaki kayınpederiyle yaşadığı tartışma sonrasında elindeki sopayla yaşlı adamı darp eden bri kadına ait görüntüler ifşa edildi. Yaşlı adamın oğlu Preetham Suvarna'mın yurt dışında çalıştığı dönemde gelini Umashankari ile birlikte yaşayan yaşlı adamın darp edildiği görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü.

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    Oğul Suvarna'nın babasının darp edildiğinden şüphelenerek evde bulunan kameraları kontrol etmesiyle gerçek ortaya çıktı. Görüntülerin delil olarak kabul edilmesinden sonra gelin Umashankari tutuklandı.

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