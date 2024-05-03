Satın aldığında bomboş araziydi! Geri döndüğünde inşa edilen bir ev gördü... "Dört yatak odalı evin değeri 1,45 milyon dolar"

Daniel Kenigsberg isimli bir adam İngiltere'nin Connecticut şehrinde New Haven'ın hemen dışında babasının 1953'te 5.000 dolara satın aldığı çocukluk evinin bulunduğu yere yakına bir arazi satın aldı. Doğup büyüdüğü kasabaya olan ilgisini hiçbir zaman kaybetmediğini söyleyen Kenigsberg katıldığı yayında, "Elbette çocuklarımdan biri Fairfield, Connecticut'ta yaşamak isteseydi bundan çok mutlu olurdum" ifadelerini kullanmıştı.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Arkadaşının telefonu üzerine bölgeye gittiğini ve arazisinin üzerinde tamamlanmak üzere olan bir evi fark eden Kenigsberg, evin değerinin 1.45 milyon dolar ve dört yatak odalı, 4000 metrekarelik olduğu belirtti.

Mülküne izin bir şekilde ev yapan şirketten şikayetçi olan Kenigsberg, "Bu kadar çok insanın bu olayın gerçekleşmesini sağlayacak kadar ihmalkâr davranmasına kızgınım. İğrenç olmanın da ötesinde, saldırgan ve yanlış" ifadelerini kullandı.

Dava, arsa satışının geçersiz kılınmasını amaçlıyor. Kenigsberg ayrıca 2 milyon dolar tazminat istiyor ve olayın soruşturma altında olduğu söylendi.