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    4. Restoranda tatlı yiyen kadının yanına yaklaşıp "Bu kadar şişman olmanın nedeni bu" dedi! O anlar sosyal medyada viral oldu: 'Resmen taciz'

    Restoranda tatlı yiyen kadının yanına yaklaşıp "Bu kadar şişman olmanın nedeni bu" dedi! O anlar sosyal medyada viral oldu: 'Resmen taciz'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.05.2024 11:46
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    TikTok'ta 'Strawberryifyme' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın restoranda tatlı yediği anları kameraya çekiyordu. Ancak o anlarda yanınan yaklaşan bir kişi genç kızın yediği tatlılara baktıktan sonra kilosuna dair yorumlarda bulunmaya başladı. TikTok'tan paylaşılan görüntülere kullanıcılar tarafından tepki yağdı.

    TikTok'ta Strawberryifyme' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın çilek kaplamalı tatlılarını yediği sırada kendisine dışarıdan müdahale eden bir kişinin yorumlarını da kaydederek sosyal medyadan paylaştı.

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    Görüntülerde kameranın dışından gelen bir sesin genç kadına, "Matmazel, bunların hepsini yiyecek misiniz?" dediği duyuldu. Tanımadığı kişinin kendisine yönelttiği soru üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen genç kadın ise gülümseyerek, "Bilmiyorum, sanırım yapabilirim" ifadelerini kullandı. Karşısındaki kişi ise, "Bu kadar şişman olmanın nedeni bu" diyerek genç kadının kilosunu eleştirdi.

    MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

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    Videoyu yüklediğinden bu yana, onu destekleyen ve böyle bir deneyime katlanmak zorunda kaldığı için ne kadar üzgün olduklarını söyleyen insanlardan milyonlarca görüntüleme ve yorum geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kim olduğunu sanıyor?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu resmen taciz" yorumunda bulundu.

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