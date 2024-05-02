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    4. Sonunda beklenen oldu! Zeytin Ağacı dizisinin 2 sezon tarihi açıklandı... "Bu yaz yine Ayvalık'tayız!"

    Sonunda beklenen oldu! Zeytin Ağacı dizisinin 2 sezon tarihi açıklandı... "Bu yaz yine Ayvalık'tayız!"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.05.2024 11:15
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    İlk sezonundaki 8 bölümle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve sosyal medyada gündem yaratan Zeytin Ağacı dizisinin 2. sezon tarihi 11 Temmuz olarak açıklandı. İlk bölümü 28 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan dizi 2 senelik aranın ardından hayranlarıyla hasret gidermek için adeta gün sayıyor.

    Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Erdem Tepegöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nuran Evren Şit'in yazdığı, başrollerini Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın paylaştığı Netflix'in Zeytin Ağacı dizisi ilk sezonuyla büyük beğeni toplamıştı.

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    İkinci sezonun çekimlerinin başladığının duyurulmasından sonra heyecanlanan hayranlara bu kez Netflix'in resmi X (Twitter) hesabından "Bu yaz yine Ayvalık'tayız. Zeytin Ağacı 2. sezon 11 Temmuz'da sadece Netflix'te" notuyla fragman yayınlandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Netflix Zeytin Ağacı dizisi
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