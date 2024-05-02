Sonunda beklenen oldu! Zeytin Ağacı dizisinin 2 sezon tarihi açıklandı... "Bu yaz yine Ayvalık'tayız!"

Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Erdem Tepegöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nuran Evren Şit'in yazdığı, başrollerini Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın paylaştığı Netflix'in Zeytin Ağacı dizisi ilk sezonuyla büyük beğeni toplamıştı.

İkinci sezonun çekimlerinin başladığının duyurulmasından sonra heyecanlanan hayranlara bu kez Netflix'in resmi X (Twitter) hesabından "Bu yaz yine Ayvalık'tayız. Zeytin Ağacı 2. sezon 11 Temmuz'da sadece Netflix'te" notuyla fragman yayınlandı.