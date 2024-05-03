İlkokulda skandal! 11 yaşındaki öğrencisiyle yasak ilişkisi ifşa edildi... Anne müstehcen mesajlarla gerçeği ortaya çıkarttı

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin bölgesindeki bir ilkokulda yaşanan olay ülkede geniş yankı uyandırdı. 24 yaşındaki Madison Bergmann isimli öğretmenin 11 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ismi açıklanmayan erkek öğrencinin annesinin dikkati sayesinde ortaya çıktı.

CBS News Minnesota'nın haberine göre, mesajlarda ikilinin öğle yemeği tatilinde ve okuldan sonra sınıfta buluştukları yazıyordu. Ayrıca suçlama belgelerinde, kadının kendisine dokunmasından ne kadar keyif aldığını çocuğa anlattığı söyleniyordu.

Bergmann şu anda birinci derece çocuklara yönelik cinsel saldırı suçuyla karşı karşıya. Aynı zamanda Bergmann'ın düğününden sadece 3 ay öncesinde tutuklandığı da belirtildi.