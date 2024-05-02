Doğum günü kutlaması için huzurevine dansöz çağırdı! Eğlenceli anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

Kanada'daki bir huzurevinde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

Söz konusu görüntülerde ismi açıklanmayan bir huzurevi sakinin doğum günü kutlaması için dansöz çağırdığı görüldü. Dansözün performansı huzurevinde bulunan diğer kişileri de eğlendirmeyi başarırken alkışlar bir an olsun susmadı.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Doğum günü kutlayamayan ben, dansöz çağıran dayı. Hiç adil değilsin" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Dayı yaşıyorsun bu hayatı" yorumu eklendi.







