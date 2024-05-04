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    4. Sevgilisinin aldatıp aldatmadığını öğrenmek için arabasına düzenek hazırladı! Sosyal medyadan tepki topladı: "Bu resmen bubi tuzağı"

    Sevgilisinin aldatıp aldatmadığını öğrenmek için arabasına düzenek hazırladı! Sosyal medyadan tepki topladı: "Bu resmen bubi tuzağı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.05.2024 13:45
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    TikTok'ta Chrissy kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın sevgilisinin kendisi aldatıp aldatmadığını kontrol etmek için uyguladığı yöntemi paylaşınca viral oldu. Chrissy sim tozlarını kullanarak sevgilisinin arabasına bir kadının binip binmediğini kanıtlayabileceğini söylediği paylaşımıyla kullanıcılardan adeta tam not aldı.

    TikTok'ta Chrissy kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın sevgilisinin sadakatini test etmek için bulduğu yöntemi paylaştı. TikTok'ta "Erkek arkadaşınızın sizi aldattığında şüpheleniyorsanız bunu deneyin" notunu ekleyerek yaptığı paylaşımda Chrissy, yolcu koltuğunun üzerindeki aynanın iç kısmına pembe sim sakladı.

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    Simleri döküldükten sonra temizlemenin imkansız olduğundan söz eden Chrissy, "Bir noktada bir kızın aynaya bakacağını hepimiz biliyoruz. Simler asla yalan söylemez" ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının bazıları "Bu resmen bubi tuzağı" derken bazı kullanıcılar ise "Ben bunu uygularım" yorumunu yaptı.

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