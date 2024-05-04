Sevgilisinin aldatıp aldatmadığını öğrenmek için arabasına düzenek hazırladı! Sosyal medyadan tepki topladı: "Bu resmen bubi tuzağı"

TikTok'ta Chrissy kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın sevgilisinin sadakatini test etmek için bulduğu yöntemi paylaştı. TikTok'ta "Erkek arkadaşınızın sizi aldattığında şüpheleniyorsanız bunu deneyin" notunu ekleyerek yaptığı paylaşımda Chrissy, yolcu koltuğunun üzerindeki aynanın iç kısmına pembe sim sakladı.

Simleri döküldükten sonra temizlemenin imkansız olduğundan söz eden Chrissy, "Bir noktada bir kızın aynaya bakacağını hepimiz biliyoruz. Simler asla yalan söylemez" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının bazıları "Bu resmen bubi tuzağı" derken bazı kullanıcılar ise "Ben bunu uygularım" yorumunu yaptı.