Yeğenini ısıran köpeğe sinirlendi! Cezasını kendisi vermek istedi... Cani adam köpeği önce öldürdü ardından cansız bedeniyle yemek yapıp yedi

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Chiang Mai eyaletinde güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde 42 yaşındaki Songwut Chuathong isimli bir adamın 10 yaşındaki evcil köpeği Mon'un boynuna bir ip bağlayarak bir ağaca sürüklediği görüldü. Köpeği ölene kadar ağaçta asılı bırakan Chuathong, daha sonra ölü hayvanı bir çuvalın içine koydu ve bir motosiklete binerek olay yerinden ayrıldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis Songwut'u dün öğleden sonra evinde tutukladı. Hayvanı öldürdüğünü itiraf etti ancak başlangıçta polise cesedi nereye ve nasıl attığını söylemeyi reddetti. Daha sonrasında köpeğin cansız bedenini Roj adındaki bir arkadaşıyla paylaştığını ve birlikte yemek yaptıklarını söyledi. Polis Roj'un evinde yaptığı aramada buzdolabında köpek eti kalıntıları buldu.

Chuathong, hayvan leşlerinin halka açık bir yerde bırakılması ve Hayvan Zulmünü Önleme ve Hayvan Refahı Kanunu'nun 20. Maddesi kapsamında hayvanlara eziyet etmek veya onları öldürmekten suçlu bulundu. Ceza, iki yıla kadar hapis, 45.000 baht'a kadar para cezası veya her ikisidir.







