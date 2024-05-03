Sosyal medya aksaklığı! Yanlışlıkla annesine uygunsuz görüntülerini gönderdi..."İlişkimi renklendirmek istemiştim"

TikTok'ta Kara Tohin kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın Google Fotoğrafları kullanarak annesine yanlışlıkla istemediği bir görseli gönderdiğini söyledi. İlişkisini renklendirmek için eşine göndermeyi planladığı müstehcen görüntülerinin annesine ulaşması üzerine büyük bir utanç yaşadığını söyleyen Tohin, "Google Fotoğraflar'da insanların yüzlerini tanıyan inanılmaz bir şey var ve eğer onların adını yazarsanız, içinde yüz bulunan tüm fotoğraf ve videoları ortaya çıkarıyor. Google, oğlumun neşeli küçük bir albümünü yaptı ve sonra bunu annemle paylaştı; böylece ne zaman onun bir fotoğrafını yüklesem, onu annemle paylaşacak hale geldi. Gerçekten inanılmaz değil mi?" dedi.

İLİŞKİSİNİ RENKLENDİRMEK İSTEMİŞTİ

İlişkisini renklendirmek istediğini dile getiren genç kadın müstehcen bir video çektiğini söyledi. Ancak Tohin arka planda bulunan oğlunun fotoğrafını fark etmedi. Google Fotoğraflar küçük çocuğun video içindeki yüzünü algılayarak görüntüleri Tohin'in oğlunun fotoğraflarının olduğu albümüne ekledi ve otomatik olarak annesiyle paylaştı. Tohin, "Benzer bir durum başınıza gelebilir dikkatli olun" diyerek TikTok kullanıcılarını uyarmayı tercih etti.







