Halk otobüsünde yolcuları rahatsız eden anlar! Tamamen ıslak bir şekilde kıyafetsiz bindi... O anlar sosyal medyada gündem oldu

Hindistan'ın Delhi şehrindeki bir halk otobüsünde kaydedilen görüntüler sosyal medya kullancılarının ilgisini çekti. Görüntülerde saçları ve vücudu ıslak görünen bir kadının kıyafetsiz bir şekilde sadece iç çamaşırıyla halk otobüsüne bindiği görüldü.

Video, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) 'SachinGuptaUP' adıyla paylaşıldı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnsanları gittikçe utanmaz hale mi geliyor?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanlar artık otobüste banyo yapıyor" yorumunu yaptı.







