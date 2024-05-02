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    4. Mide tüpü ameliyatından sonra komalık oldu! İşlemden sadece birkaç saat sonra bayıldı... "Yaşama şansı %50" denilmişti

    Mide tüpü ameliyatından sonra komalık oldu! İşlemden sadece birkaç saat sonra bayıldı... "Yaşama şansı %50" denilmişti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.05.2024 13:59
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    23 yaşındaki Chloe Quick, Türkiye'de 1.500 sterlinlik (yaklaşık 60 bin 761 TL) değerinde tüp mide ameliyatı yaptırdı. Fazla kilolarından kurtulmak için bıçak altına yatan Quick, prosedür uyguladıktan birkaç saat sonra kanama geçirdi ve yere yığıldı.

    İngiltere'nin Hereford bölgesinde yaşayan 23 yaşındaki Chloe Quick isimli bir kadın Türkiye'ye tüp mide ameliyatı yaptırmak için geldi. İstanbul'da özel bir klinikte gerçekleşen operasyonun başarısız olması üzerine Quick komalık oldu ve binlerce sterlinlik sağlık faturasıyla karşı karşıya kaldı.

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    Endoskopide dalağının yırtıldığı ve hayat kurtarıcı acil ameliyata ihtiyacı olduğu ortaya çıktı.

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    Quick'in ailesine hayatta kalma şansının yalnızca yüzde 50 olduğu söylendi. Ailesi ve arkadaşları şimdi acil tedavi için 5.300 sterlinlik (yaklaşık 214 bin 617 TL) faturayı karşılamak ve onu eve götürmek umuduyla bağış topluyor .

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    İngiltere estetik tüp mide ameliyatı
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