Mide tüpü ameliyatından sonra komalık oldu! İşlemden sadece birkaç saat sonra bayıldı... "Yaşama şansı %50" denilmişti

İngiltere'nin Hereford bölgesinde yaşayan 23 yaşındaki Chloe Quick isimli bir kadın Türkiye'ye tüp mide ameliyatı yaptırmak için geldi. İstanbul'da özel bir klinikte gerçekleşen operasyonun başarısız olması üzerine Quick komalık oldu ve binlerce sterlinlik sağlık faturasıyla karşı karşıya kaldı.

Endoskopide dalağının yırtıldığı ve hayat kurtarıcı acil ameliyata ihtiyacı olduğu ortaya çıktı.

Quick'in ailesine hayatta kalma şansının yalnızca yüzde 50 olduğu söylendi. Ailesi ve arkadaşları şimdi acil tedavi için 5.300 sterlinlik (yaklaşık 214 bin 617 TL) faturayı karşılamak ve onu eve götürmek umuduyla bağış topluyor .







