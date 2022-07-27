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Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

27.07.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları için çağrı yaptı.

Baba Şemsettin Özcan, gazetecilere, 67 haftadır Muş'ta eylem yaptıklarını söyledi.

Çocuklarını HDP'den istediklerini belirten Özcan, "HDP, çocuklarımızı nasıl götürüp PKK'ya vermişse öyle de getirip bize teslim etsin. Çocuklarımızı alıncaya kadar burayı terk etmeyeceğiz. Çocuklara sesleniyorum, sesimizi duyuyorsanız gelin teslim olun. Dağ başında, HDP'nin arkasından gitmeyin. Bizim tek bir bayrağımız var ikinci bir bayrak olamaz." dedi.

Özcan, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Selahattin Demirtaş'ı bırakın' diyor. Bir gün gelip bize destek vermedi. Diyarbakır'da bizi kandırdı ve bizimle görüşeceğini söyledi. Demirtaş'tan korkarak bizimle görüşmedi. Gelip orada 1-2 kişiyle fotoğraf çekip kaçtı gitti. Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün arkasına sığınmış. O (Kılıçdaroğlu) doğru bir insan değil. Altılı masa bir araya gelmiş, altına da HDP'yi koymuşlar. Bunların kimseye faydası yok. Bunlar HDP ile beraber. HDP olmazsa bunlar iş yapamaz. Gizlice HDP'den bilgi alıp sonra konuşuyorlar. Niye Selahattin Demirtaş'ın bırakılmasını istiyorlar, bizim çocuklarımızın gelmesini istemiyorlar. Kılıçdaroğlu, gitsin Demirtaş'a, bizim çocuklarımızı geri vermesini söylesin. Kılıçdaroğlu, HDP'nin parmağıdır. HDP ne derse o onu yapar."

Anne Gülbahar Teker de anne ve babaların Diyarbakır, Van, Hakkari ve Muş'ta eylemlerini sürdürdüğünü anımsatarak, "Kılıçdaroğlu diyor ki 'Demirtaş bırakılsın.' Bizim çocuklarımızı bıraksınlar. HDP ve PKK'yı istemiyoruz. Kılıçdaroğlu'nu istemiyoruz. Kılıçdaroğlu, niye gelip bizim derdimizi sormuyorsun? Niye Diyarbakır'a geldiğinde 2 kişiyle konuşup kaçtı gitti? Niye Muş'a, Hakkari'ye ve Van'a gelmiyorsun? 8 senedir bu çileyi çekiyoruz. O kadar asker, polis şehit oldu." diye konuştu.

Ayten Koçhan da "Çocuklarımız için buradayız. PKK'dan ve HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Oğlum, eğer beni duyuyorsan dön, yolunuz yol değil. Hepiniz dönün gelin, teslim olun. Yeter artık anne ve babaların ağladığı." ifadesini kullandı.

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

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