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Mustafa Yükselen kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef’te anlattığı hayat hikayesiyle duygusal anlar yaşattı

13.07.2021 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8’in sevilen programı MasterChef’in yeni bölümünde stüdyoda duygusal anlar yaşandı. İzmirli olduğunu söyleyen ve İstanbul’a gelip burada hayatta kalmaya çalıştığını söyleyen 24 yaşındaki Mustafa Yükselen, anlattıklarıyla şefleri duygulandırdı. İstanbul’a geldiğinde yatacak yer dahi bulamadığını söyleyen yarışmacı, yarışmada kalmak istediğini söyleyerek “Çöp toplarım, yerleri toplarım” şeklinde konuşarak meslek aşkıyla şefleri hüzünlendirdi.

TV8’de yayınlanan MasterChef’in yeni bölümünde Mustafa Yükselen isimli yarışmacı hayat hikayesi ile stüdyoda duygusal anlar yaşattı. Yükselen’in etkileyici hayat hikayesi ve konuşması sonrası sessizliğe bürünen stüdyoda şefler yemeğiyle de başarılı buldukları yarışmacıyı tebrik etti. Danilo şefi rüyasında gördüğünü söyleyen Mustafa Yükselen’in bir rüyası da stüdyoda gerçek oldu.

MasterChef’te anlattığı hayat hikayesiyle duygusal anlar yaşattı

İzmir’de doğduğunu söyleyen ve “İstanbul’a 1 sırt çantamı alıp geldim, dokuz ay kadar sabredebildim” şeklinde konuşan Mustafa Yükselen, iş imkanı olmaması ve İstanbul’da kimsesi olmadığı için parasız kaldığını ve iş bulamadığı anlattı.
“Paramı toplayacağım, tekrar İstanbul’a geleceğim” diye hayaller kurduğunu söyleyen Mustafa, istediğini yaptığını ve şu anda burada olduğu için çok mutlu olduğunu anlattı.

"Aç gezdim, susuz gezdim"

"Aç gezdim, susuz gezdim"
Mehmet, Somer ve Danilo Şef tarafından ilgiyle dinlenen yarışmacı, “Aç gezdim, susuz gezdim, babamdan hiç para almadım, almadım almayacağım da.” diyerek şefleri çok etkiledi. İzmirli olan yarışmacı bir balık restoranında çalıştığını da söyledi. İstanbul’a ilk geldiğinde yatacak yeri olmadığını belirten yarışmacının konuşması sonrası Somer Şef, “Tek başına dimdik ayakta duran insanları çok severim “ şeklinde konuştu. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

"Çöp toplarım, yerleri toplarım"

"Çöp toplarım, yerleri toplarım"
Yemeğiyle de övgüleri kazanan yarışmacı Mustafa, Mehmet Şef’e “Çöp toplarım, yerleri toplarım yeter ki burada olayım.” diyerek stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.
Mehmet şef, bu azimli konuşma sonrası yarışmacıya “Elimizde sınırlı sayıda bilet var, bir bilet de senin için verelim” dedi. Somer Şef ise yarışmacı için "24 yaşında, kimliği oturmuş birisin" şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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