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Napoli, Fenerbahçe'ye kafayı taktı! Maçı izlemek için İstanbul'a geliyorlar...

26.09.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, sezon bitmeden transfer düğmesine bastı. Ligin henüz başında Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'yi 18 milyon Euro gibi bir bedelle kadrosuna katan İtalyan devi, şimdi de sarı-lacivertlilerin başka yıldızlarına göz koydu. Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel'in performansından memnun olan Napoli yetkililer, Beşiktaş-Fenerbahçe maçını izlemek için Pazar günü İstanbul'a gelecek.

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Napoli, Fenerbahçe'nin yakasını bir türlü bırakmıyor. Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılmasını istemeyen Jorge Jesus'a rağmen serbest kalma bedelini ödeyip adeta takımdan kopartan Napoli şimdi de Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel'e kancayı taktı.

MAÇI İSTANBUL'DA İZLEYECEKLER

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Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını tribünden izlemek için İstanbul'a gelecek Napoli yetkilileri, Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel'i beğenmesi durumunda düğmeye basacak.

DEVRE ARASI TRANSFER TEKLİFİ

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Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel'nin performanslarını mercek altına alan Napoli scoutları, iki ismi beğenmesi durumunda Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çalarak bu transferleri bitirecek.

FERDİ KADIOĞLU FOTOĞRAFLARI

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