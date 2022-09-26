Napoli, Fenerbahçe'ye kafayı taktı! Maçı izlemek için İstanbul'a geliyorlar...

Napoli, Fenerbahçe'nin yakasını bir türlü bırakmıyor. Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılmasını istemeyen Jorge Jesus'a rağmen serbest kalma bedelini ödeyip adeta takımdan kopartan Napoli şimdi de Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel'e kancayı taktı.

MAÇI İSTANBUL'DA İZLEYECEKLER

Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını tribünden izlemek için İstanbul'a gelecek Napoli yetkilileri, Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel'i beğenmesi durumunda düğmeye basacak.

DEVRE ARASI TRANSFER TEKLİFİ

Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel'nin performanslarını mercek altına alan Napoli scoutları, iki ismi beğenmesi durumunda Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çalarak bu transferleri bitirecek.