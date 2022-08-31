Ne Icardi ne de Kadewere! Galatasaray'da adı sır gibi saklanan golcü transferi ortaya çıktı: Michail Antonio!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Trabzonspor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında "En az 3 transfer yapacağız ifadelerini kullanmış ve taraftarlar, bu isimlerin kimler olduğunu merak etmişti. Mauro Icardi ve Kadewere için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'ın perde arkasında bambaşka bir isimle daha görüşmelerini sürdürdüğü ortaya çıktı.

HARIS SEFEROVIC'TEN VERİM ALINAMADI

Sarı - kırmızılılarda yeni transfer Haris Seferovic'ten beklenen verimin alınamaması sonrasında santrfor transferi için girişimler hızlandırılmıştı.

SÜRPRİZ İSİM: ANTONIO

PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mauro Icardi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın hedefindeki bir diğer oyuncunun ise Michail Antonio olduğu öne sürüldü.

ERDEN TİMUR'UN TEKLİFİ

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un İngiltere Premier Lig kulübü West Ham United'la masaya oturduğu ve 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için 3.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli teklif ettiği iddia edildi. Aslan'ın İngiliz ekibinden gelecek yanıta göre oyuncuyla da masaya oturacağı ve şartları görüşeceği belirtildi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da onay verdiği futbolcunun West Ham'da mutlu olmadığı aktarıldı. Oynanan 4 maçta henüz gol sevinci yaşayamayan ve bu karşılaşmalarda kenara alınmaktan kurtulamayan Michail Antonio'nun ayrılmak istediği, Galatasaray seçeneğine de sıcak bakma olasılığının yüksek olduğu bildirildi.