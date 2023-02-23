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Ne yaptın Angel Di Maria! Adı Galatasaray ile anılan yıldız, kimsenin tahmin dahi etmediğini yaptı ve maça damgasını vurdu...

23.02.2023 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Fransa temsilcisi Nantes ile İtalya ekibi Juventus karşı karşıya geldi. Müsabaka oldukça hızlı başlarken, Juventus henüz 5. dakikada 1-0'lık üstünlük yakaladı. Dev kulübün golünü kaydeden Angel Di Maria'nın vuruşu, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Nantes ile Juventus, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında karşı karşıya geldi. Beaujoire Stadyumu'nda oynanan müsabakaya futbolseverler yoğun ilgi gösterirken, ilk dakikadan itibaren tempo oldukça yüksek seviyedeydi.

Juventus, karşılaşmanın 5. dakikasında yakaladığı fırsatı değerlendirdi ve 1-0'lık üstünlük sağladı.

DI MARIA'DAN MUHTEŞEM GOL

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İtalyan devinin geliştirdiği atakta orta alanda topu kapan Nicolo Fagioli, sağ kanattaki Angel Di Maria'yı gördü. Topla buluşan Arjantinli yıldız, uzak mesafeden gelişine yaptığı vuruşla ağları sarstı ve takımını öne geçirdi.

Di Maria'nın golü, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

GALATASARAY İLE ANILIYORDU

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Dünyaca ünlü futbolcunun adı, yakın dönemde Galatasaray ile sık sık anılıyordu.

Görüntüler Exxen'den alınmıştır

İŞTE DI MARIA'NIN GOLÜ

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