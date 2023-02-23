Ne yaptın Angel Di Maria! Adı Galatasaray ile anılan yıldız, kimsenin tahmin dahi etmediğini yaptı ve maça damgasını vurdu...

Nantes ile Juventus, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında karşı karşıya geldi. Beaujoire Stadyumu'nda oynanan müsabakaya futbolseverler yoğun ilgi gösterirken, ilk dakikadan itibaren tempo oldukça yüksek seviyedeydi.
Juventus, karşılaşmanın 5. dakikasında yakaladığı fırsatı değerlendirdi ve 1-0'lık üstünlük sağladı.
İtalyan devinin geliştirdiği atakta orta alanda topu kapan Nicolo Fagioli, sağ kanattaki Angel Di Maria'yı gördü. Topla buluşan Arjantinli yıldız, uzak mesafeden gelişine yaptığı vuruşla ağları sarstı ve takımını öne geçirdi.
Di Maria'nın golü, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.
Dünyaca ünlü futbolcunun adı, yakın dönemde Galatasaray ile sık sık anılıyordu.
Görüntüler Exxen'den alınmıştır