Ne yaptın Seferovic! Galatasaray - Keçiörengücü maçında kaçırdığı penaltı, taraftarlara saç baş yoldurttu...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakaya sarı - kırmızılı taraftarlar ilgi gösterirken, ilk yarıda yaşanan olay sosyal medyadaki Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.
Karşılaşmanın 40. dakikasında rakip ceza sahası içinde topla buluşan Lucas Torreira, müdahale sonrasında yerde kaldı ve hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına müsabakaya ilk 11'de başlayan santrfor oyuncusu Haris Seferovic geçti. İsviçreli futbolcunun vuruşu direkten döndü.
Dönen top, yeniden Seferovic'in önüne düştü. Deneyimli futbolcu tekrar hamle yaptı ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı ve Galatasaray penaltıdan yararlanamamış oldu.
Seferovic'in kaçırdığı penaltı sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, 31 yaşındaki futbolcuya sosyal medyada tepki gösterdi.