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Ne yaptın Seferovic! Galatasaray - Keçiörengücü maçında kaçırdığı penaltı, taraftarlara saç baş yoldurttu...

22.12.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray, Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Spor Toto 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Sarı - kırmızılılar müsabakanın 40. dakikasında penaltı kazandı ve topun başına Haris Seferovic geçti. Sezon başından bu yana gol yollarında yaşadığı problemle eleştiri toplayan İsviçreli futbolcu, kullandığı penaltıdan yararlanamayınca taraftarlardan büyük tepki çekti. İşte detaylar...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakaya sarı - kırmızılı taraftarlar ilgi gösterirken, ilk yarıda yaşanan olay sosyal medyadaki Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.

SEFEROVIC'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

TORREIRA YERDE KALDI, PENALTI DÜDÜĞÜ ÇALDI

TORREIRA YERDE KALDI, PENALTI DÜDÜĞÜ ÇALDI

Karşılaşmanın 40. dakikasında rakip ceza sahası içinde topla buluşan Lucas Torreira, müdahale sonrasında yerde kaldı ve hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

DİREKTEN DÖNDÜ

DİREKTEN DÖNDÜ

Topun başına müsabakaya ilk 11'de başlayan santrfor oyuncusu Haris Seferovic geçti. İsviçreli futbolcunun vuruşu direkten döndü.

OFSAYT BAYRAĞI KALKTI

OFSAYT BAYRAĞI KALKTI

Dönen top, yeniden Seferovic'in önüne düştü. Deneyimli futbolcu tekrar hamle yaptı ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı ve Galatasaray penaltıdan yararlanamamış oldu.

Seferovic'in kaçırdığı penaltı sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, 31 yaşındaki futbolcuya sosyal medyada tepki gösterdi.

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