Necati Ateş'ten olay iddia! "Fenerbahçe kazanırsa Trabzonspor..."

"FARKI KAPATMASI ZOR"

"Konyaspor'da Türkiye'de bir önlibero istiyorsan Hadziahmetovic'i almalısın derim. Konyaspor onu ucuza satmaz. Tekliflerin olduğunu da biliyorum. Bu maç Trabzonspor adına ciddi bir kayıp oldu. Fenerbahçe yenerse bu puan farkını kapatması zor."