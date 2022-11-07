Necati Ateş'ten olay iddia! "Fenerbahçe kazanırsa Trabzonspor..."

Trabzonspor ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne oynanan müsabakada 2-0 öne geçen bordo - mavililer, skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından 1 puan alan Trabzonspor kamuoyunda ağır şekilde eleştirilirken, spor yorumcusu Necati Ateş'ten olay yaratan bir iddia geldi.
TRT Spor yorumcusu Necati Ateş, Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanması halinde Trabzonspor'un açılacak olan puan farkını kapatmasının zor olacağını dile getirdi. İşte Ateş'in sözleri...
"Kopma yok ama eğer Fenerbahçe eğer Sivasspor maçını kazanırsa sıkıntı olabilir. Trabzonspor doğru oyunu kısım kısım oynadı. 2-2 olduktan sonra Trabzonspor kaos futbolu oynamaya başladı. Giren oyuncular hiçbir katkı sağlamadı."
"Konyaspor'u tebrik etmek lazım. 2-0'dan 2-2'ye deplasmanda gerçekten zor. Trabzonspor'un bu skoru tutması lazımdı. Konyaspor sonuna kadar oyunu kazanmaya oynadı. Büyük mücadele verdiler."
"Biz böyle hocaları gördük. 'Ben çıkmayayım, 2-2'yi yakalamışım, bir kontra yaparım' diyen teknik direktörler var. İlhan Palut böyle yapmadı."
"İnanılmaz bir gol attı. Diouf. O gole yapabileceği bir şey yoktu kalecinin. Çok iyi bir takım Konyaspor. Geçen senenin şampiyonusun sen 2-0'ı bulmuşsan kazanman gerekir."
"Konyaspor'da Türkiye'de bir önlibero istiyorsan Hadziahmetovic'i almalısın derim. Konyaspor onu ucuza satmaz. Tekliflerin olduğunu da biliyorum. Bu maç Trabzonspor adına ciddi bir kayıp oldu. Fenerbahçe yenerse bu puan farkını kapatması zor."