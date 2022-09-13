Neler oldu neler! İşte Süper Lig'in güncel şampiyonluk oranları

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın perdesi kapandı. İlk 6 haftanın sonunda Konyaspor 14 puanla liderliğe yükselirken onu 13 puanlı takımlardan Başakşehir, Beşiktaş, A. Demirspor ve Galatasaray takip etti. Fenerbahçe 10 puanla 7. sırada bulunurken aynı puanlı Trabzonspor 6 hafta sonunda kendisine 8. sırada yer buldu.
- haftanın tamamlanmasının ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını tekrar güncelledi. İşte Süper Lig'de 4 büyüklerin güncel şampiyonluk oranları...
İŞTE 4 BÜYÜKLERİN GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI
BEŞİKTAŞ
Eski oran: 5.50
Yeni oran: 4.20
GALATASARAY
Eski oran: 4.50
Yeni oran: 4.20
TRABZONSPOR
Eski oran: 3.50
Yeni oran: 3.90
FENERBAHÇE
Eski oran: 3.00
Yeni oran: 3.25
Okuyucu Yorumları 0 yorum