Neler oldu neler! İşte Süper Lig'in güncel şampiyonluk oranları

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın perdesi kapandı. İlk 6 haftanın sonunda Konyaspor 14 puanla liderliğe yükselirken onu 13 puanlı takımlardan Başakşehir, Beşiktaş, A. Demirspor ve Galatasaray takip etti. Fenerbahçe 10 puanla 7. sırada bulunurken aynı puanlı Trabzonspor 6 hafta sonunda kendisine 8. sırada yer buldu.

haftanın tamamlanmasının ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını tekrar güncelledi. İşte Süper Lig'de 4 büyüklerin güncel şampiyonluk oranları...