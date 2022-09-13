SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Neler oldu neler! İşte Süper Lig'in güncel şampiyonluk oranları

Neler oldu neler! İşte Süper Lig'in güncel şampiyonluk oranları

13.09.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de ilk 6 haftanın sonuna gelinirken, 4 büyüklerden Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı puansız kapatırken, Galatasaray 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe ise 6. haftayı BAY geçen takım olmuştu. 6. haftanın perdesinin kapanmasıyla İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın perdesi kapandı. İlk 6 haftanın sonunda Konyaspor 14 puanla liderliğe yükselirken onu 13 puanlı takımlardan Başakşehir, Beşiktaş, A. Demirspor ve Galatasaray takip etti. Fenerbahçe 10 puanla 7. sırada bulunurken aynı puanlı Trabzonspor 6 hafta sonunda kendisine 8. sırada yer buldu.

  1. haftanın tamamlanmasının ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını tekrar güncelledi. İşte Süper Lig'de 4 büyüklerin güncel şampiyonluk oranları...

İŞTE 4 BÜYÜKLERİN GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ
Eski oran: 5.50
Yeni oran: 4.20

GALATASARAY

GALATASARAY
Eski oran: 4.50
Yeni oran: 4.20

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR
Eski oran: 3.50
Yeni oran: 3.90

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE
Eski oran: 3.00
Yeni oran: 3.25
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Trabzon beşiktaş fenerbahçe galatasaray spor spor toto ak beşiktaş, erden spor tot süper li spor to başakşehi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı!

Milyonların beklediği haberi Erdoğan açıkladı!

Otomobilde son günler paniği!

Otomobilde son günler paniği!

Wanda Nara'dan engel! Terim'i çılgına çevirdi

Wanda Nara'dan engel! Terim'i çılgına çevirdi

F.Bahçe'yi reddetti, kahraman oldu! Adına besteler yapıldı

F.Bahçe'yi reddetti, kahraman oldu! Adına besteler yapıldı

Ülke karıştı! F.Bahçe maçı öncesi herkes şokta

Ülke karıştı! F.Bahçe maçı öncesi herkes şokta

Meğer gerçek bambaşkaymış! İşte Kerem'in gol sevincinin sırrı

Meğer gerçek bambaşkaymış! İşte Kerem'in gol sevincinin sırrı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

'Başarılı' Çöpçatanlık Festivali! Uluorta ilişkiye girerken...

'Başarılı' Çöpçatanlık Festivali! Uluorta ilişkiye girerken...

Mastürbasyon macerası kötü bitti! Telefonuyla tuvalete gidince..

Mastürbasyon macerası kötü bitti! Telefonuyla tuvalete gidince..

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.