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Nemrut Krater Gölü çevresinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

27.08.2021 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nemrut Krater Gölü çevresinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nün çevresinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Tatvan ilçesinde 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nün yakınındaki ormanlık alanda örtü yangın çıktı.

İhbar üzerine Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Orman Şefliği, Bitlis ve Tatvan belediyelerinin itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tatvan Orman İşletme Şefi Ayşe Şahin, gazetecilere, dün akşam saatlerinde Nemrut Dağı'nda yangın çıktığı ihbarını aldıklarını söyledi.

Ekiplerin hemen yangına müdahale ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Geldiğimizde bir örtü yangını olduğunu gördük. Sarp arazi olduğu için arazözlerle müdahale edemedik. İşçi gücüyle söndürmeye çalıştık ve bir saat sonra kontrol altına aldık. Olası yangına karşı bir ekibi alanda bıraktık. Gün boyu ekiplerimiz buradaydı. Bugün havanın rüzgarlı olması nedeniyle yanan alanda yeniden yangın başladı. Yaklaşık 5 dönümlük alan yandı ancak ağaçlara fazla zarar gelmedi. Örtü yangını şeklinde gerçekleşti. Tekrar kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor."

Nemrut Krater Gölü çevresinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Nemrut Krater Gölü çevresinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Nemrut Krater Gölü çevresinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Nemrut Krater Gölü çevresinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Nemrut Krater Gölü çevresinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Nemrut Krater Gölü çevresinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Nemrut Krater Gölü çevresinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Nemrut Krater Gölü çevresinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Nemrut Krater Gölü çevresinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Nemrut Krater Gölü çevresinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Nemrut Krater Gölü çevresinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Nemrut Krater Gölü çevresinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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