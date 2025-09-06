Neredeyse yarım asırdır garajda bekledi: 15 bin Evro'ya satıcı buldu! O otomobil şimdi fuar ürünü olmaya hazırlanıyor

TAMAMEN ORİJİNAL

Üzerine branda çekilen araç yaklaşık yarım asırdır kapalı garajda özenle korundu. Yalnızca 23 bin kilometrede olan bu Zastava 1100, yıllar içinde hiçbir modifikasyona uğramadan tamamen orijinal haliyle günümüze ulaşmayı başardı. Boyası, döşemeleri, motoru ve iç aksamı ilk günkü gibi, adeta bir zamana meydan okuyor.