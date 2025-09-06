Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Neredeyse yarım asırdır garajda bekledi: 15 bin Evro'ya satıcı buldu! O otomobil şimdi fuar ürünü olmaya hazırlanıyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde, tam 44 yıldır bir garajda muhafaza edilen Fiat lisanslı Zastava 1100 model otomobil, 15 bin euroya el değiştirirken bakımının ardından fuarlarda sergilenecek.

Neredeyse yarım asırdır garajda bekledi: 15 bin Evro'ya satıcı buldu! O otomobil şimdi fuar ürünü olmaya hazırlanıyor
Çiğdem Sevinç

Almanya'da yaşayan Abidin Bostancı'nın babası Hüseyin Bostancı 1980'li yıllarda, çalıştığı yerden alacaklarına karşı Fiat lisanslı Zastava 1100 model otomobili satın aldı.

Mynet'in Sesi

Neredeyse yarım asırdır garajda bekledi: 15 bin Evro'ya satıcı buldu! O otomobil şimdi fuar ürünü olmaya hazırlanıyor G1

Dönemin Yugoslavya'sında polis aracı olarak kullanılan Zastava 1100, Bostancı tarafından 1981 yılında memleketi Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyüne getirildikten sonra birkaç kez kullanılıp garaja çekildi.

TAMAMEN ORİJİNAL

Neredeyse yarım asırdır garajda bekledi: 15 bin Evro'ya satıcı buldu! O otomobil şimdi fuar ürünü olmaya hazırlanıyor G2

Üzerine branda çekilen araç yaklaşık yarım asırdır kapalı garajda özenle korundu. Yalnızca 23 bin kilometrede olan bu Zastava 1100, yıllar içinde hiçbir modifikasyona uğramadan tamamen orijinal haliyle günümüze ulaşmayı başardı. Boyası, döşemeleri, motoru ve iç aksamı ilk günkü gibi, adeta bir zamana meydan okuyor.

44 YILDIR GARAJDA

Neredeyse yarım asırdır garajda bekledi: 15 bin Evro'ya satıcı buldu! O otomobil şimdi fuar ürünü olmaya hazırlanıyor G3

Uzun süreli koruma sayesinde çürümeye, paslanmaya ve deformasyona uğramayan araç, 15 bin euro bedelle yeni sahibine satıldı.

Neredeyse yarım asırdır garajda bekledi: 15 bin Evro'ya satıcı buldu! O otomobil şimdi fuar ürünü olmaya hazırlanıyor G4

Aracın Türkiye'ye 1981 yılında geldiğini belirten Abidin Bostancı, "Almanya'dan geldiği gibi garaja girdi. Burada 1-2 defa kullanıldı, ondan sonra hep garajda kaldı. 44 yıldır garajda duruyor ama tertemiz. Çok sağlamdır" dedi.

Neredeyse yarım asırdır garajda bekledi: 15 bin Evro'ya satıcı buldu! O otomobil şimdi fuar ürünü olmaya hazırlanıyor G5

Bostancı, aracın Türkiye'de tek, Avrupa'da da bulunmadığını söyledi. Yugoslav arabası olan Zastava 1100'ün o dönemlerde polis aracı olarak kullanıldığını hatırlatan Bostancı, aracı babasının araç fabrikasında çalışırken, alacağına karşılık satın aldığını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Otomobil Gara araba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda finalde!

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda finalde!

Direğe çarpan otomobili gören inanamadı, kağıt gibi katlandı

Direğe çarpan otomobili gören inanamadı, kağıt gibi katlandı

44 yıl garajda bekledi: 15 bin evroya satıcı buldu!

44 yıl garajda bekledi: 15 bin evroya satıcı buldu!

13 yaşındaki çocuğa korkunç istismar!

13 yaşındaki çocuğa korkunç istismar!

15 aylık bebeğini öldürüp çöpe attı!

15 aylık bebeğini öldürüp çöpe attı!

Arkadaşları bile inandı: Şirket de sahte hikaye de...

Arkadaşları bile inandı: Şirket de sahte hikaye de...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.