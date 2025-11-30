MAGAZİN

Feci kazada ölmüştü! Paul Walker'ın kızı Meadow Walker son hali merak edildi

Paul Walker, 30 Kasım 2013'te geçirdiği feci bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Vefatının 12. yılında ünlü oyuncu anılırken o dönem küçük olan kızı Meadow Walker da son haliyle gündeme geldi.

Feci kazada ölmüştü! Paul Walker'ın kızı Meadow Walker son hali merak edildi

Paul Walker, 30 Kasım 2013'te, henüz 40 yaşındayken, arkadaşı Roger Rodas'ın kullandığı Porsche Carrera GT marka araçla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Walker'ın kurucusu olduğu Reach Out WorldWide (ROWW) adlı yardım kuruluşunun etkinliğinden ayrıldıktan sonra meydana gelmişti. Rodas'ın kontrolünü kaybettiği araç, yaklaşık 160 km/s hızla giderken bir direğe çarparak alev almıştı. Paul Walker, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Feci kazada ölmüştü! Paul Walker ın kızı Meadow Walker son hali merak edildi 1

Hızlı ve Öfkeli serisinin başrol oyuncusu Paul Walker ölüm yıldönümünde anılırken akıllara o dönem 15 yaşında olan kızı geldi.

Feci kazada ölmüştü! Paul Walker ın kızı Meadow Walker son hali merak edildi 2

Meadow, artık model olarak kariyerine devam ediyor.

Feci kazada ölmüştü! Paul Walker ın kızı Meadow Walker son hali merak edildi 3

Markaların ilgisini çeken ve podyumların aranan modellerinden olan Meadow Walker, zamanla büyük bir takipçi kitlesi de edindi. Genç model Meadow sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Paul Walker
