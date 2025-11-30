Feci kazada ölmüştü! Paul Walker'ın kızı Meadow Walker son hali merak edildi

Paul Walker, 30 Kasım 2013'te, henüz 40 yaşındayken, arkadaşı Roger Rodas'ın kullandığı Porsche Carrera GT marka araçla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Walker'ın kurucusu olduğu Reach Out WorldWide (ROWW) adlı yardım kuruluşunun etkinliğinden ayrıldıktan sonra meydana gelmişti. Rodas'ın kontrolünü kaybettiği araç, yaklaşık 160 km/s hızla giderken bir direğe çarparak alev almıştı. Paul Walker, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Hızlı ve Öfkeli serisinin başrol oyuncusu Paul Walker ölüm yıldönümünde anılırken akıllara o dönem 15 yaşında olan kızı geldi.

Meadow, artık model olarak kariyerine devam ediyor.

Markaların ilgisini çeken ve podyumların aranan modellerinden olan Meadow Walker, zamanla büyük bir takipçi kitlesi de edindi. Genç model Meadow sosyal medyayı da aktif kullanıyor.